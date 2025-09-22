Bộ Xây dựng đề xuất hoàn thiện các hầm đường bộ trên cao tốc Bắc - Nam

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ tiến độ đầu tư hoàn thiện 9 hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo Bộ Xây dựng cho biết, đến nay, có 3 hầm thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2) đã khởi công, gồm: Hầm Sơn Triệu (đã cơ bản hoàn thành), hầm số 1 dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và hầm Tuy An.

Bộ Xây dựng cho biết, chủ đầu tư các dự án này đang triển khai thủ tục để khởi công hoàn thiện 3 hầm trong tháng 10/2025, gồm: hầm Đèo Bụt, hầm số 2, 3 dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Cùng đó, có 3 hầm còn lại thuộc cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020 (giai đoạn 1) sẽ rút ngắn tối đa thời gian thực hiện đầu tư, lựa chọn nhà thầu để khởi công vào dịp 19/12/2025, gồm: Hầm Cù Mông, Núi Vung, Thần Vũ.

Hầm Đèo cả trên cao tốc Bắc - Nam.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (giai đoạn 1) gồm 11 dự án thành phần, tổng chiều dài 654km đã đưa vào khai thác với 6 hầm trên tuyến.

Trong đó, 4 hầm đã hoàn thiện theo quy mô quy hoạch 6 làn xe gồm: Hầm Tam Điệp, Thung Thi (đoạn Mai Sơn - QL45); hầm Trường Vinh (đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu); hầm Dốc Sạn (đoạn Nha Trang - Cam Lâm).

Hai hầm mới hoàn thiện một bên, cần đầu tư hoàn thiện ống hầm bên trái để khai thác gồm: Hầm Thần Vũ dài 1.096m (đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt) và hầm Núi Vung dài 2.195m (đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo).

Tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2) gồm 12 dự án thành phần, tổng chiều dài 729km hiện đang triển khai thi công và sẽ hoàn thành trong năm 2025.

Trên tuyến có 6 hầm (tổng chiều dài 6.800m) mới hoàn thiện một bên ống hầm bên phải, cần đầu tư hoàn thiện ống hầm bên trái (hiện mới triển khai đào, thi công hoàn thiện vỏ hầm) để khai thác gồm: Hầm Đèo Bụt dài 778m (đoạn Vũng Áng - Bùng); hầm số 1 dài 698m, hầm số 2 dài 575m và hầm số 3 dài 3.200m (đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn); hầm Sơn Triệu dài 575m (đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh) và hầm Tuy An dài 1.020m (đoạn Chí Thạnh - Vân Phong).

Ngoài ra, để phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông quốc gia, bảo đảm đồng bộ với tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, hầm Cù Mông dài 2.572m cũng được đề xuất đầu tư hoàn thiện.

Để sớm hoàn thành các ống hầm đưa vào khai thác đồng bộ, các chủ đầu tư đã đề xuất Bộ Xây dựng triển khai theo phương án bổ sung vào các hợp đồng tương ứng nhằm tranh thủ máy móc, thiết bị, nhân vật lực của nhà thầu đang thi công, tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện án (rút ngắn khoảng 2 tháng).

Việc hoàn thiện 1 ống hầm và khai thác 2 làn xe tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông (khi có sự cố trong hầm) cũng như vào các dịp lễ, Tết khi lưu lượng phương tiện tham gia lưu thông tăng cao.

Bộ Xây dựng đánh giá, việc đầu tư hoàn chỉnh 2 ống hầm để đưa vào khai thác độc lập, đồng bộ giữa phần tuyến và hầm nhằm tăng năng lực lưu thông, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến trong quá trình khai thác, sử dụng, nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án là cần thiết