Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cảnh báo nguy cơ "nhập khẩu lạm phát" từ bên ngoài do bất ổn thế giới

Sáng nay (23/4), tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá nhằm đánh giá kết quả công tác quản lý điều hành giá quý I/2026 và thống nhất các kịch bản điều hành những tháng còn lại năm 2026.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng (Ảnh: Chinhphu.vn).

Tại cuộc họp, Bộ Tài chính thông tin quý I/2026, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm đi kèm với rủi ro gia tăng từ biến động địa chính trị, năng lượng và tài chính toàn cầu. Đáng chú ý, xung đột tại Trung Đông đã làm gián đoạn các tuyến vận tải quan trọng từ đó đã gây ra cú sốc tăng giá dầu trên thị trường năng lượng thế giới và làm chi phí logistics tăng mạnh. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) so với tháng trước của tháng 1/2026 tăng 0,05%, tháng 2/2026 tăng 1,14%, tháng 3/2026 tăng 1,23%. Bình quân quý I/2026, CPI tăng 3,51% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 3,63%.

Do giá xăng dầu thế giới tăng mạnh từ tháng 3/2026 bởi ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông và tác động lan tỏa đến giá cước vận chuyển, chi phí logistics và các hàng hóa thiết yếu khác, Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026 tăng trong khoảng 4,5%; 5% và 5,5%. Ngân hàng nhà nước Việt Nam dự báo lạm phát bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 5±0,5%. Các tổ chức quốc tế mới đây đã cập nhật dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam khoảng 3,8-4,9%.

Cũng tại cuộc họp, đại diện Bộ Xây dựng, trong tháng 4, Bộ đã tổ chức một số đoàn kiểm tra tại các địa phương về việc niêm yết, kê khai giá và có văn bản chấn chỉnh các tồn tại.

Bộ đang vận động các doanh nghiệp giảm giá đậu, đỗ xe, chi phí liên quan đến xếp dỡ hay giảm giá những dịch vụ không liên quan đến giá xăng dầu để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp vận tải.

Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương tham dự phiên họp (Ảnh: Chinhphu.vn).

Khai mạc cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ rõ tình hình quốc tế biến động, gây áp lực lớn đến mặt bằng giá trong nước, dẫn đến nguy cơ "nhập khẩu lạm phát từ bên ngoài".

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành cần chủ động, linh hoạt trong quản lý điều hành giá. Tăng cường công tác theo dõi, phân tích diễn biến cung cầu và giá các mặt hàng thiết yếu để quản lý chặt chẽ, tránh các trường hợp trục lợi chính sách, đặc biệt trong những lĩnh vực chịu tác động trực tiếp từ chi phí nhiên liệu như vận tải, logistics, vật liệu xây dựng, lương thực thực phẩm.

Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và giám sát thị trường, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng thao túng giá hoặc vi phạm pháp luật về giá.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới nhằm hưởng chênh lệch giá.

Đối với các hàng hóa và dịch vụ do Nhà nước định giá, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chú trọng rà soát yếu tố chi phí, đánh giá kỹ tác động lên mặt bằng giá tại địa phương nói riêng và cả nước nói chung, tránh tăng khi chưa đủ các điều kiện phù hợp.

Thứ trưởng Bộ Công Thương ông Nguyễn Sinh Nhật Tân (Ảnh: Chinhphu.vn).

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu và LPG cho thị trường trong nước trong mọi tình huống và điều hành giá xăng dầu theo quy định.

Bộ này cần nghiên cứu để đa dạng hóa nguồn cung, chủ động công tác dự trữ xăng dầu để linh hoạt điều tiết và bình ổn thị trường khi phát sinh biến động hoặc gián đoạn nguồn cung.

Tăng cường kiểm tra giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và không để thiếu hụt đứt gãy nguồn cung xăng dầu.

Đối với công tác điều hành giá mặt hàng quan trọng thiết yếu khác, Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có cái biện pháp điều hành phù hợp cũng như là chủ động dự báo, có phương án bảo đảm cân đối cung cầu, nhất là trong các thời điểm thị trường có nhu cầu tăng cao, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến bất hợp lý.

Phó Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh công tác truyền thông, góp phần đảm bảo công tác quản lý giá được triển khai một cách hiệu quả và nhịp nhàng.