Hàng không tiếp tục đề xuất giảm nhiều loại thuế phí

Cụ thể, giai đoạn hiện nay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn đang được hưởng chính sách giảm 50% phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay với thời hạn áp dụng từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

Dự kiến, trong năm 2026, số phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay VATM được giảm khoảng 69 tỷ đồng; nhóm các doanh nghiệp cảng gồm: ACV được giảm khoảng 132 tỷ đồng; Vân Đồn và Phú Quốc được giảm khoảng 8 tỷ đồng.

Sân bay Nội Bài.

Liên quan đến vấn đề này, VATM cho biết, trong thời gian tới, trường hợp giá nhiên liệu Jet A-1 tiếp tục biến động theo chiều hướng tăng mạnh, Tổng công ty sẽ chủ động theo dõi, đánh giá toàn diện mức độ tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời báo cáo các cơ quan quản lý Nhà nước và thực hiện hỗ trợ giảm giá dịch vụ điều hành bay theo quyết định của cấp có thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành và hài hòa lợi ích các bên.

Nhất trí với chủ trương trong việc đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp hàng không vượt qua giai đoạn khó khăn do giá nhiên liệu Jet A1 tăng cao, tuy nhiên, hiện tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc (sân bay Phú Quốc) cũng đang chịu áp lực từ việc gia tăng chi phí đầu vào do chi phí nhiên liệu tăng cao.

Do đó, doanh nghiệp này đề xuất giảm 10% giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa; thời gian áp dụng 3 tháng (từ ngày 15/4 - 15/7/2026).

Chính sách trên áp dụng đối với các hãng hàng không đã ký các hợp đồng thu hộ/dịch vụ cảng/phục vụ mặt đất với Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc trong khoảng thời gian 3 tháng trên.

Với ACV, đơn vị này đang khẩn trương nghiên cứu, xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá đối với các dịch vụ do Nhà nước định khung giá và sẽ tổng hợp, đề xuất phương án phù hợp, báo cáo Cục Hàng không ngay sau khi hoàn thiện.

Về cơ bản các hãng hàng không thống nhất với chủ trương giảm giá dịch vụ theo đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam. Tuy nhiên, Vietnam Airlines và Vietravel Airlines đề xuất giảm 50% giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay và dịch vụ điều hành bay đi, đến đối với chuyến bay quốc nội; Vietravel Airlines đề xuất giảm thêm 30% giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay và dịch vụ điều hành bay đi, đến đối với chuyến bay quốc tế.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các doanh nghiệp và cân đối, đảm bảo hài hòa hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cung cấp và sử dụng dịch vụ, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất Bộ Xây dựng ban hành chính sách giảm 15% giá dịch vụ điều hành bay đi đến và 20% giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa đến hết ngày 30/6/2026.

Với đề xuất giảm 15% giá dịch vụ điều hành bay và giảm 20% giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa, cơ quan này dự kiến tác động đến doanh thu của VATM giảm khoảng 30 tỷ đồng, bằng khoảng 44% số phí nhượng quyền khai thác được giảm trong năm 2026.

Cùng đó, doanh thu của ACV (doanh thu hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý) giảm khoảng 45,6 tỷ đồng, bằng khoảng 34% số phí nhượng quyền khai thác được giảm trong năm 2026; doanh thu của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, Vân Đồn giảm khoảng 2,7 tỷ đồng, bằng khoảng 34% số phí nhượng quyền khai thác được giảm trong năm 2026.

Ngoài ra, theo số liệu báo cáo của ACV, đối với hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không giai đoạn 2023 - 2025, tỷ lệ chi phí/doanh thu trung bình khoảng 52%, chênh lệch thu chi nộp ngân sách Nhà nước trung bình khoảng 1.353 tỷ đồng/năm.

"Như vậy, chính sách giảm giá như trên cơ bản tác động không đáng kể đến cân đối thu chi của hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý", Cục Hàng không Việt Nam đánh giá.