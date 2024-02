Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cung cấp đủ vật liệu dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ GTVT chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu phối hợp chặt chẽ với địa phương hoàn thiện thủ tục các mỏ còn lại đã cấp cho Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 1005/VPCP – CN gửi các Bộ: GTVT, Tài nguyên và Môi trường; UBND các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng liên quan đến việc khai thác, cung ứng vật liệu cát cho Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Cà Mau thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, trong đó khẩn trương cấp "Bản xác nhận" đối với 6 mỏ nhà thầu đã trình hồ sơ để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phí và có thể khai thác trong tháng 2/2024 (tỉnh An Giang 5 mỏ, tỉnh Vĩnh Long 1 mỏ). Đặc biệt, UBND tỉnh An Giang cần chủ động xử lý thủ tục đối với 5 mỏ đã được các nhà thầu hoàn thành thủ tục.

Mỏ vật liệu khan hiếm khiến các dự án cao tốc Bắc - Nam bị chậm tiến độ. Ảnh: Thế Anh

Phó Thủ tướng yêu cầu 3 địa phương nói trên hỗ trợ các nhà thầu được khai thác tối đa công suất hoạt động của thiết bị, phương tiện và thời gian khai thác trong ngày để bảo đảm sản lượng khai thác, đồng thời căn cứ tình hình thực tế khai thác của các mỏ đã cấp cho Dự án, tiến hành rà soát, đánh giá nội dung đánh giá tác động môi trường được duyệt để xem xét, có phương án điều chỉnh tăng công suất khai thác các mỏ (nếu đủ điều kiện).

Phó Thủ tướng đề nghị 3 địa phương rà soát các mỏ đang khai thác, các khu vực mỏ mới trên địa bàn (đặc biệt tỉnh An Giang và Vĩnh Long), ưu tiên các mỏ gia hạn, nâng công suất để cung ứng cho dự án và giao thêm các mỏ mới cho các nhà thầu triển khai thủ tục khai thác bảo đảm đủ công suất để đến 30/6/2024 cung cấp đủ về công trường khối lượng cát đã được Thủ tướng Chính phủ giao; chỉ đạo các cơ quan đơn vị rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục để có thể khai thác trước ngày 15/3/2024.

UBND các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ đầu tư, các nhà thầu để triển khai các thủ tục giao mỏ cát biển cho nhà thầu khai thác theo cơ chế đặc thù tại các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Bên cạnh đó, UBND các tỉnh có nguồn vật liệu cát đắp (Tiền Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre…) hỗ trợ chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp cận, khảo sát các mỏ cát (cát sông, cát biển) trong địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu phối hợp chặt chẽ với địa phương hoàn thiện thủ tục các mỏ còn lại đã cấp cho Dự án để khai thác vào đầu tháng 2/2024.

Cùng với đó, căn cứ nhu cầu, khả năng cung ứng, công suất cung ứng, tổ chức rà soát, thống kê thông tin các mỏ (mỏ hết hạn giấy phép khai thác nhưng còn trữ lượng, mỏ đang khai thác, mỏ quy hoạch...) để phối hợp với các địa phương triển khai các thủ tục gia hạn, nâng công suất hoặc cấp mỏ mới cho các nhà thầu khai thác; trong đó cần rà soát, khảo sát mở rộng phạm vi đối với các mỏ cát thuộc các tỉnh khác trong khu vực (Tiền Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre...) và các nguồn cát hợp pháp khác nếu có.

Bộ GTVT phải phối hợp với các cơ quan, đơn vị của các địa phương (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở GTVT…) để triển khai các thủ tục giao mỏ cát biển cho nhà thầu khai thác theo cơ chế đặc thù và quy định của pháp luật, phục vụ thi công thí điểm mở rộng tại các phạm vi phù hợp của Dự án.

Bộ Tài nguyên và Môi trường được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT và UBND các tỉnh để kịp thời hướng dẫn thủ tục cấp mỏ, nâng công suất mỏ cũng như bổ sung thêm các mỏ phục vụ Dự án, bảo đảm tiến độ yêu cầu; kịp thời hướng dẫn UBND tỉnh An Giang đối với nội dung xác nhận thu hồi khoáng sản đối với các khu mỏ phục vụ thi công các dự án đường bộ cao tốc; sớm hướng dẫn các địa phương về trình tự, thủ tục liên quan đến việc khai thác cát biển theo cơ chế đặc thù và quy định của pháp luật.