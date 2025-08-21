Theo phương án tổ chức cưỡng chế, phường Phước Thắng đã ban hành 14 quyết định cưỡng chế đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; triển khai thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày 20/8.

Trong 14 công trình cưỡng chế theo kế hoạch, có 9 công trình có đơn xin tự nguyện tháo dỡ và cam kết thực hiện. Trong đó, 3 công trình đã tháo dỡ xong hoàn toàn và 6 công trình đang tháo dỡ.

Bên cạnh đó, 2 công trình đã có quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án có thẩm quyền vào 19/8, và phường Phước Thắng đã có văn bản phản hồi.

Lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên đường Nguyễn Gia Thiều, phường Phước Thắng, TP.HCM. Ảnh: Phú Mỹ

Riêng ngày 20/8, đoàn dự kiến tổ chức cưỡng chế tại 3 công trình xây dựng vi phạm. Trong buổi sáng cùng ngày, đoàn đã cưỡng chế xong công trình vi phạm trên diện tích 90m2 trên đường Nguyễn Gia Thiều và tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm được xây dựng khá kiên cố trên diện tích hơn 62m2 đường Cầu Cháy. Đồng thời rà soát các công trình còn lại, nếu không thực hiện đúng cam kết thì sẽ tổ chức triển khai cưỡng chế trong ngày.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã có văn bản chỉ đạo phường Phước Thắng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới về đất đai và trật tự xây dựng; cũng như thành lập tổ công tác để tập trung giải quyết dứt điểm các vi phạm trên địa bàn... Báo cáo Sở Xây dựng TP.HCM kết quả để tổng hợp báo cáo UBND TP.HCM trước 30/8.

Một căn nhà xây dựng kiên cố trên đường Cầu Cháy cũng bị cưỡng chế trong ngày 20/8. Ảnh: Phú Mỹ

Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng cho biết, hiện phường đang triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo trật tự xây dựng trên địa bàn.

Đối với những công trình vi phạm phường đã rà soát phát hiện đang được xử lý triệt để; cũng như triển khai các biện pháp giám sát chặt chẽ, tuyên truyền vận động người dân, để không tiếp tục phát sinh những trường hợp vi phạm mới.

Còn đối với một số vi phạm còn tồn đọng thuộc thẩm quyền UBND TP.Vũng Tàu trước đây, phường đang tiến hành rà soát lại hiện trạng để xây dựng phương án, kế hoạch giải quyết theo quy định.

Lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên địa bàn phường Phước Thắng, TP.HCM. Ảnh: Phú Mỹ

Trước đó, trên địa bàn phường Phước Thắng xảy tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại dự án Khu nhà ở Thanh Xuân, và Khu nhà ở thương mại thấp tầng (Ngọc Tùng) chuyển giao từ UBND TP.Vũng Tàu trước đây.

Ở Khu nhà ở Thanh Xuân, UBND TP.Vũng Tàu đã ban hành 24 quyết định cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng. Nay đã có 6 công trình tự giác tháo dỡ. Còn các công trình trên dự án Khu nhà ở Ngọc Tùng đã được tháo dỡ hoàn toàn.