Khung giá cho thuê nhà ở công nhân khu công nghiệp ở Huế: Dự kiến mức cao nhất 101.000 đồng/m²/tháng

TP. Huế đang lấy ý kiến cộng đồng dự thảo quyết định ban hành khung giá cho thuê nhà ở công nhân trong khu công nghiệp, làm căn cứ để các chủ đầu tư và doanh nghiệp thỏa thuận mức giá thuê khi bố trí chỗ ở cho người lao động.

Việc thiết lập khung giá này nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, khuyến khích phát triển quỹ nhà lưu trú và cải thiện điều kiện sinh hoạt cho công nhân.

Dự án nhà ở công nhân của Công ty Scavi Huế ở Khu công nghiệp Phong Điền, TP.Huế.

Theo dự thảo quyết định của UBND TP. Huế, khung giá khung giá cho thuê nhà ở công nhân trong khu công nghiệp được phân loại theo số tầng và cấu trúc công trình, đồng thời tính theo đơn vị đồng/m²/tháng.

Đây là cơ sở áp dụng cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất có đầu tư hoặc thuê nhà lưu trú để bố trí chỗ ở cho công nhân.

Mức giá thấp nhất thuộc nhóm nhà chung cư tối đa 5 tầng, không có tầng hầm, với giá thuê từ 49.000 đồng đến 68.000 đồng/m²/tháng.

Nhóm nhà từ trên 5 đến 7 tầng được chia thành hai loại: Trường hợp nhà không có tầng hầm, giá dao động từ 63.000 đồng đến 88.000 đồng/m²/tháng; nhà có 1 tầng hầm có mức cao hơn, từ 68.000 đồng đến 94.000 đồng/m²/tháng.

Với công trình từ trên 7 đến 10 tầng, nhà không có tầng hầm có giá thuê từ 63.000 đồng đến 84.000 đồng/m²/tháng; nhà có tầng hầm dao động từ 65.000 đồng đến 88.000 đồng/m²/tháng.

Với nhóm nhà từ trên 10 đến 15 tầng, nhà không có tầng hầm có mức giá từ 65.000 đồng đến 88.000 đồng/m²/tháng, nhà có tầng hầm là từ 67.000 đồng đến 90.000 đồng/m²/tháng.

Ở nhóm nhà từ trên 15 đến 20 tầng, dự thảo quyết định quy định ba mức giá. Trường hợp không có tầng hầm, giá thuê từ 73.000 đồng đến 98.000 đồng/m²/tháng. Với công trình có 1 tầng hầm, giá tăng lên 74.000 đồng đến 99.000 đồng/m²/tháng. Mức cao nhất thuộc loại nhà có 2 tầng hầm, với giá từ 75.000 đồng đến 101.000 đồng/m²/tháng.

Khung giá cho thuê nhà ở công nhân là căn cứ để các bên thỏa thuận giá thuê nhằm đảm bảo tính minh bạch, phù hợp với khả năng chi trả của công nhân, đồng thời hạn chế tình trạng tự đặt giá cao so với mặt bằng chung.