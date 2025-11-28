Huế ban hành khung giá cho thuê nhà ở xã hội: Mức cao nhất 136.000 đồng/m²/tháng

UBND TP. Huế vừa ban hành quyết định về khung giá cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn khác trên địa bàn, áp dụng từ ngày 4/12/2025.

Quyết định áp dụng đối với các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn; các cá nhân tự đầu tư xây dựng hoặc cải tạo nhà ở xã hội để cho thuê.

UBND thành phố Huế vừa ban hành khung giá cho thuê nhà ở xã hội, với mức cao nhất lên tới 136.000 đồng/m²/tháng, áp dụng từ ngày 4/12/2025. Ảnh: T.H.

Theo quyết định, khung giá cho thuê nhà ở xã hội được chia thành hai nhóm, gồm nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư và nhà ở xã hội do cá nhân đầu tư xây dựng hoặc cải tạo.

Đối với các dự án nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công và nguồn tài chính công đoàn, mức giá được xác định dựa trên loại hình và số tầng của công trình. Cụ thể, nhà chung cư không quá 5 tầng, không có tầng hầm có mức giá từ 54.000 đến 85.000 đồng/m2/tháng. Nhà chung cư từ trên 5 đến 7 tầng, không có tầng hầm có giá từ 70.000 đến 109.000 đồng/m2/tháng, và nếu có 1 tầng hầm thì mức giá từ 74.000 đến 117.000 đồng/m2/tháng.

Với nhà chung cư từ trên 7 đến 10 tầng, giá thuê dao động từ 69.000 đến 113.000 đồng/m2/tháng đối với công trình không có tầng hầm, và từ 72.000 đến 118.000 đồng/m2/tháng đối với công trình có 1 tầng hầm.

Chung cư từ trên 10 đến 15 tầng có khung giá từ 72.000 đến 118.000 đồng/m2/tháng khi không có tầng hầm, và từ 74.000 đến 121.000 đồng/m2/tháng khi có 1 tầng hầm.

Đối với nhà chung cư từ trên 15 đến 20 tầng, mức giá được quy định lần lượt là 80.000 đến 131.000 đồng/m2/tháng đối với công trình không có tầng hầm, 81.000 đến 133.000 đồng/m2/tháng với công trình có 1 tầng hầm, và 83.000 đến 136.000 đồng/m2/tháng đối với công trình có 2 tầng hầm.

Nhóm nhà ở xã hội do cá nhân đầu tư xây dựng hoặc cải tạo được quy định theo kết cấu và số tầng. Nhà ở riêng lẻ 1 tầng, căn hộ khép kín với kết cấu tường gạch chịu lực, mái tôn có mức giá từ 41.000 đến 52.000 đồng/m2/tháng.

Nhà ở một tầng mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ có giá từ 42.000 đến 54.000 đồng/m2/tháng. Nhà ở riêng lẻ từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung bê tông cốt thép, không có tầng hầm có mức giá từ 48.000 đến 83.000 đồng/m2/tháng.

Nhà ở riêng lẻ từ 4 đến 5 tầng, kết cấu khung bê tông cốt thép, diện tích xây dựng từ 50 m2 trở lên, không có tầng hầm được quy định với mức giá từ 41.000 đến 84.000 đồng/m2/tháng.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tiếp nhận, tổng hợp ý kiến trong quá trình quản lý khung giá cho thuê nhà ở xã hội bằng nguồn vốn khác. Khi có thay đổi quy định pháp luật hoặc biến động giá thị trường khiến khung giá không còn phù hợp, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm phối hợp Sở Tài chính rà soát, báo cáo UBND thành phố xem xét điều chỉnh.

Chủ đầu tư dự án và cá nhân cho thuê nhà ở xã hội phải căn cứ vào khung giá được ban hành để quyết định giá thuê cụ thể. UBND các xã, phường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện khung giá đối với trường hợp do cá nhân đầu tư.