Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) thông báo rằng sẽ bắt đầu triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Công ty dự kiến số lượng cổ phiếu phát hành là hơn 82 triệu cổ phiếu. Với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu, tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá hơn 820 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1 (tức là cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện là nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại tại thời điểm 31/12/2021 theo báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ được kiểm toán bởi PwC.

Thời gian dự kiến phát hành vào quý IV/2022 và quý I/2023. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty sẽ nâng vốn điều lệ từ hơn 2.276,1 tỷ đồng lên hơn 3.096,1 tỷ đồng.

PNJ chỉ còn 1% là cán đích toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022 của PNJ

Về kết quả kinh doanh quý III, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 7.364 tỷ đồng, gấp gần 8,4 lần cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 1.248 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế hơn 252 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ gần 160 tỷ đồng.

Theo giải trình của Công ty, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tăng do sự phục hồi của thị trường sau đại dịch cùng với các chương trình marketing được triển khai linh hoạt, phù hợp với bối cảnh thị trường và thị hiếu khách hàng. Ngoài ra, mức nền so sánh năm 2021 thấp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PNJ lần lượt đạt 25.574 tỷ đồng (gấp đôi cùng kỳ) và 1.340 tỷ đồng (gấp 2,3 lần cùng kỳ).

Xét về cơ cấu doanh thu 9 tháng, doanh thu bán lẻ tăng hơn 113% so với cùng kỳ; doanh thu vàng 24K tăng 104%; doanh thu từ hoạt động kinh doanh sỉ tăng gần 85%

Năm 2022, Công ty lên kế hoạch mang về 25.835 tỷ đồng doanh thu và 1.320 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với kế hoạch đề ra, PNJ đã thực hiện được gần 99% chỉ tiêu doanh thu và hoàn thành 101.5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến cuối tháng 9/2022, hệ thống PNJ có 354 cửa hàng độc lập. Trong đó, mở mới 21 cửa hàng và nâng cấp 19 cửa hàng PNJ Gold, mở mới 2 cửa hàng Style by PNJ, mở mới 1 cửa hàng PNJ Watch. Và đóng 6 cửa hàng PNJ Gold và 6 cửa hàng PNJ Silver để tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 08/11, giá cổ phiếu PNJ tăng 1,47% so với giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 96.900 đồng/ cổ phiếu.