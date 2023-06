Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2023 với doanh thu thuần đạt 14.281 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 970 tỷ đồng.

PNJ ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tháng 5 lần lượt đạt 2.223 tỷ đồng và 111 tỷ đồng, giảm 16,8% và 20,8% so với mức nền cao kỷ lục năm 2022. Mức doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong tháng 5 xấp xỉ với tháng 4 trước đó.



Kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm của PNJ

Luỹ kế 5 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của PNJ đạt 14.281 tỷ đồng (giảm 8,4% so với 5 tháng đầu năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 970 tỷ đồng (giảm 3,5%). So với kế hoạch kinh doanh, Công ty đã thực hiện 40,1% kế hoạch doanh thu và 50,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tăng trưởng và cơ cấu doanh thu luỹ kế năm 2023

Về hoạt động kinh doanh theo từng kênh: doanh thu trang sức bán lẻ 5 tháng đầu năm 2023 giảm 8,7% so với cùng kỳ do sức mua của thị trường chưa hồi phục. Trang sức bán sỉ giảm 27% và doanh thu vàng 24k giảm nhẹ 1,4%.

Biên lợi nhuận gộp trung bình 5 tháng đầu năm đạt 19% so với mức 17,8% của cùng kỳ do sự thay đổi cơ cấu hàng bán. Tổng chi phí hoạt động tăng 2,1%. Tỷ lệ CPHĐ/LNG tăng từ 51,7% lên 54,1% do nền giá cao hơn bởi ảnh hưởng của yếu tố lạm phát.

Tính đến cuối tháng 5, Vàng bạc đá quý Phú Nhuận có tổng cộng 376 cửa hàng tại 55/63 tỉnh thành bao gồm: 355 cửa hàng PNJ Gold, 7 cửa hàng PNJ Silver, 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery, 5 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàng PNJ Watch và 3 cửa hàng PNJ Art.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/6, giá cổ phiếu PNJ vẫn đang đứng nguyên tại tham chiếu 72.300 đồng/ cổ phiếu.