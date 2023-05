PNJ báo lãi gần 860 tỷ trong 4 tháng đầu năm 2023

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) ghi nhận mức doanh thu luỹ kế 4 tháng đầu năm 2023 đạt 12.059 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 859 tỷ, giảm 0,7%.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa cập nhật tình hình kinh doanh tháng 4/2023 và luỹ kế từ đầu năm.

Theo đó, tính riêng tháng 4/2023, PNJ ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 2.263 tỷ và 111 tỷ đồng; lần lượt giảm 18,3% và 23,4% - giảm so với mức nền cao kỷ lục của quý II/2022.

Kết quả, luỹ kế 4 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của PNJ đạt 12.059 tỷ đồng (giảm 6,6% so với 4 tháng đầu năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 859 tỷ đồng (giảm 0,7%). Như vậy, PNJ đã hoàn thành gần 34% kế hoạch doanh thu và 44,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2023

Tăng trưởng và cơ cấu doanh thu luỹ kế năm 2023

Về doanh thu theo từng kênh: trang sức bán lẻ trong 4 tháng đầu năm giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2022 do sức mua hàng xa xỉ suy giảm mạnh mẽ. Trang sức bán sỉ giảm 23,3% và doanh thu vàng 24K giảm 2,4%.

Biên lợi nhuận gộp trung bình đạt 19,1% so với mức 17,8% so với cùng kỳ do có sự thay đổi cơ cấu hàng bán. Tổng chi phí hoạt động tăng 6,1%. Tỷ lệ CPHĐ/LNG tăng từ 49,2% lên 52% do nền giá cao hơn bởi ảnh hưởng của yếu tố lạm phát.

Tính đến cuối tháng 4, PNJ có tổng cộng 376 cửa hàng tại 55/63 tỉnh thành bao gồm: 355 cửa hàng PNJ Gold, 7 cửa hàng PNJ Silver, 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery, 5 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàng PNJ Watch và 3 cửa hàng PNJ Art. Trong bốn tháng đầu năm 2023, hệ thống PNJ đã mở mới 13 cửa hàng PNJ Gold và đóng 1 cửa hàng PNJ Gold.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/5, giá cổ phiếu PNJ giảm 0,55% so với phiên giao dịch liền kề. Hiện đang ở mức 72.100 đồng/ cổ phiếu.