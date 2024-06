PNJ thực hiện 50% kế hoạch lợi nhuận năm, cổ phiếu kỳ vọng đạt 109.500 đồng

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) công bố kết quả kinh doanh lũy kế 5 tháng đầu năm 2024. Công ty đã thực hiện 52,6% kế hoạch doanh thu và 50,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong báo cáo tình hình kinh doanh 5 tháng đầu năm 2024, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 19.546 tỷ đồng, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 1.051 tỷ đồng, tăng 8,5%.

Với kết quả này, PNJ đã thực hiện được gần 53% kế hoạch về doanh thu và hơn 50% lợi nhuận của cả năm.

Kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2024

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp trung bình trong 5 tháng năm 2024 của PNJ đạt 16,5%, giảm so với mức 19% cùng kỳ năm 2023 do sự thay đổi cơ cấu doanh thu của từng mảng kinh doanh (tỷ trọng doanh thu vàng 24K với biên lợi nhuận không cao đóng góp tỉ trọng 43,4% doanh thu so với mức 30,9% cùng kỳ năm 2023). Với biên lợi nhuận ổn định của các mảng kinh doanh còn lại, PNJ đã thực hiện các biện pháp tối ưu nguồn lực, nâng cao năng lực vận hành nhằm duy trì biên lợi nhuận gộp trung bình ở mức tích cực.

Tăng trưởng và cơ cấu doanh thu lũy kế theo từng kênh

Xét về hoạt động kinh doanh của từng kênh, hoạt động kinh doanh của PNJ có sự tăng trưởng đồng bộ. Cụ thể, doanh thu trang sức bán lẻ trong 5 tháng đầu năm 2024 tăng 12,8% so với cùng kỳ nhờ vào các chiến lược kinh doanh linh hoạt, tung ra thị trường các bộ sưu tập mới phù hợp thị hiếu khách hàng.

Đồng thời, PNJ đã triển khai thành công nhiều chiến dịch marketing và chương trình bán hàng, gia tăng khách hàng mới, tăng cường tỷ lệ quay lại của khách hàng cũ. Doanh thu trang sức bán sỉ trong 5 tháng năm 2024 cũng tăng 16,4% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 5/2024, PNJ sở hữu 405 cửa hàng vật lý trên toàn quốc. Trong đó, gồm 396 CH PNJ, 5 CH Style by PNJ, 3 CH CAO Fine Jewellery và 1 Trung tâm kinh doanh sỉ.

Cổ phiếu PNJ được kỳ vọng ở mức 109.500 đồng

Theo báo cáo công ty mới nhất của Chứng khoán KB, Công ty này cho biết: giá vàng biến động mạnh trong thời gian vừa qua đã gây khó khăn cho PNJ.

Ở điều kiện bình thường, biến động giá vàng có ảnh hưởng vào giá vốn, còn khi giá biến động trên 5% sẽ điều chỉnh giá bán tới khách hàng. Nhóm phân tích KBSV đánh giá PNJ có khả năng duy trì biên lợi nhuận cả khi giá vàng tăng hoặc giảm tương đối ổn định thông qua điều chỉnh giá bán.

Thời gian vừa qua, hiện tượng giá vàng tăng cao giúp doanh thu vàng 24K tăng mạnh và tài sản của PNJ tăng. Tuy nhiên, khi giá vàng tăng nóng, tình hình kinh doanh của PNJ cũng chịu một số tác động. Thứ nhất, mảng vàng 24K (biên lãi nhỏ) sẽ chiếm thị phần của vàng trang sức. Thứ hai, PNJ lại phải tính toán thời điểm mua nguyên vật liệu đầu vào (tránh mua nhiều khi giá cao) đồng thời phải tìm cách bảo toàn tài sản nếu giá vàng xuống. Thứ ba, doanh nghiệp sẽ khó khăn trong dự báo nhu cầu mua hàng của khách hàng để đưa vào sản xuất.

Ảnh chụp màn hình

KBSV đánh giá những điều này sẽ gây khó khăn và ảnh hưởng phần nào đến hoạt động kinh doanh của PNJ như giảm biên lợi nhuận, thừa hoặc thiếu hàng. Thực tế, biên lợi nhuận gộp của PNJ tại quý I/2024 đang ở mức khá thấp trong nhiều năm trở lại đây.

Trong thời gian tới, với những quyết tâm của Chính phủ và NHNN về minh bạch và ổn định thị trường vàng, kỳ vọng giá vàng ổn định trở lại sẽ giúp tình hình kinh doanh khởi sắc hơn với PNJ.

Với kỳ vọng thị trường vàng bình ổn hơn giúp giá vàng hạ nhiệt cùng với duy trì tăng trưởng tích cực của mảng bán lẻ trang sức, KBSV đưa ra khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu PNJ với giá mục tiêu 109.500 đồng/cổ phiếu.



Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 21/6, giá cổ phiếu PNJ hiện đang ở mức tham chiếu 97.800 đồng/cổ phiếu.