PNJ báo lãi 4 tháng đạt 915 tỷ đồng, hoàn thành 44% kế hoạch năm

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 4 và luỹ kế 4 tháng đầu năm 2024.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 16.049 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 915 tỷ đồng, lần lượt tăng 33% và 6,5% so với cùng kỳ năm 2023. PNJ cho hay, đây là mức tăng trưởng so với nền rất cao của công ty năm 2023.



Như vậy chỉ sau 4 tháng đẩu năm, PNJ đã hoàn thành 43% kế hoạch doanh thu thuần và 44% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm nay.

Về hoạt động kinh doanh từng kênh, doanh thu trang sức bán lẻ trong 4 tháng đầu năm tăng 12% so với cùng kỳ. Lý giải về kết quả này, PNJ cho biết đến từ việc tung ra nhiều bộ sưu tập mới phù hợp thị hiếu khách hàng, triển khai nhiều chiến dịch marketing và chương trình bán hàng mới hiệu quả.

Doanh thu trang sức bán sỉ ghi nhận tăng 9,3% so với cùng kỳ lên 1.477 tỷ. Đáng chú ý nhất vẫn là kênh vàng 24K (9999), doanh thu trong trong 4 tháng tăng gần 80% so với cùng kỳ do khách hàng giao dịch vàng 24K sôi động.

Kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm của PNJ.

Tính từ đầu năm, biên lợi nhuận gộp trung bình đặt 17%, giảm so với mức 19,1% so với cùng kỳ năm 2023 do có sự thay đổi cơ cấu hàng bán trong kênh lẻ, cơ cấu doanh thu, sự biến động giá nguyên liệu và các yếu tố đầu vào khác.

Tổng chi phí hoạt động 4 tháng đầu năm tăng 29,3% so với cùng kỳ. Tỷ lệ CPHĐ/LNG tăng từ mức 52% lên mức 57% do sự thay đổi về hành vi mua sắm của khách hàng làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận gộp.

Tại ngày 30/4/2024, ítổng số cửa hàng của PNJ đạt 403 cửa hàng, bao gồm 394 CH PNJ Gold, 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery, 5 CH Style by PNJ, 1 Trung tâm kinh doanh sỉ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cổ đông đã có câu hỏi nguồn cung đầu vào vàng rất khó khăn trong thời gian hiện nay thì liệu PNJ đã chuẩn bị sẵn vàng nguyên liệu để sản xuất trong năm 2024 chưa?

Trả lời câu hỏi cổ đông, bà Cao Thị Ngọc Dung (Chủ tịch HĐQT) chia sẻ, nhu cầu vàng trong năm rất lớn không dự trữ cho suốt năm được. PNJ không dự trữ vàng trong năm do biến động giá vàng cũng rất lớn. Do đó, Ban lãnh đạo PNJ sẽ tính toán kỹ về thời gian, thời điểm mua nguyên liệu vàng để đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty và quản lý vấn đề về biến động giá nguyên liệu.