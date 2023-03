Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, HoSE: PVT) vừa công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức ngày 11/03 tại TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, PVTrans lên kế hoạch kinh doanh thận trọng với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm ở mức 2 chữ số trong năm 2023.

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, HoSE: PVT) dự báo kinh tế toàn cầu năm 2023 sẽ trở nên tích cực hơn nhưng vẫn quan ngại về không ít khó khăn, thách thức phía trước. Về thị trường dầu mỏ quốc tế, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt 101,9 triệu thùng/ngày vào năm 2023, tăng 2 triệu thùng/ngày so với năm trước, mức cao nhất trong vòng 3 năm qua.

Về thị trường vận tải biển quốc tế, triển vọng thị trường vận tải hàng lỏng gồm dầu thô, dầu sản phẩm nhìn chung vẫn tích cực nhờ nhu cầu vận chuyển tấn hải lý (tonne - mile demand) tăng trong bối cảnh nguồn cung tàu giới hạn.

Về tiêu thụ xăng dầu nội địa, công suất hoạt động của các nhà máy dự kiến sẽ suy giảm khi cả hai nhà máy lọc dầu đều đến kỳ bảo dưỡng trong năm 2023. Trong đó, nhà máy lọc dầu Dung Quất bảo dưỡng 50 - 55 ngày, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn bảo dưỡng trong 45 - 50 ngày.

PVTrans "cài số lùi" mục tiêu lợi nhuận, lên kế hoạch kinh doanh khiêm tốn

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023

Trong năm 2023, PVTrans đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 6.800 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 528 tỷ đồng, giảm 53,5% so với thực hiện trong năm 2022. Mức doanh thu và lợi nhuận mục tiêu này khá khiêm tốn so với kết quả kỷ lục mà doanh nghiệp đạt được trong năm 2022. Theo đó, cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PVT đều lập đỉnh trong năm 2022, đánh dấu lần đầu tiên đạt lãi sau thuế vượt 1.000 tỷ đồng trong suốt quá trình hoạt động.

Ngoài ra, PVTrans dự kiến chi 4.114 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư. Trong đó, 3.854 tỷ đồng dành cho đầu tư tàu và 260 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào các đơn vị thành viên như Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt, Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long, Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương...

Tại phiên giao dịch chiều ngày 23/03, giá cổ phiếu PVT giảm 0,25% so với phiên giao dịch liền kề, xuống mức 20.250 đồng/ cổ phiếu.