PVN bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao

Ông Lê Ngọc Sơn (SN 1972) là thạc sỹ công nghệ mỏ. Trước khi làm Phó TGĐ PVN, ông từng là Trưởng ban Khai thác Dầu khí PVN và TGĐ Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có Quyết định số 107 ngày 15/3 bổ nhiệm có thời hạn nhiệm kỳ 5 năm đối với ông Lê Ngọc Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên PVN.

Năm 2016, ông giữ chức Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Phú Quốc POC, điều hành dự án khí Lô B (khâu thượng nguồn), dự án trọng điểm quốc gia trong chuỗi dự án Lô B - Ô Môn.

Từ năm 2021 đến nay, ông là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, được phân công phụ trách lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí.

Năm 2023, Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 145.400 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023. Nộp ngân sách toàn Tập đoàn ước đạt 20.100 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch, tăng 3,0% so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị thực hiện đầu tư toàn Tập đoàn đạt 3.140 tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch 02 tháng (3.860 tỷ đồng), tăng 58,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhìn chung, lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn ước đạt trên 7.700 tỷ đồng, vượt 48% kế hoạch.

Trong thời gian qua, PVN đã tập trung tháo gỡ, giải quyết nhiều công việc, dự án lớn và khó khăn đầu tư kéo dài nhiều năm như: Nhiệt điện Thái Bình 2, chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn, từng bước tháo gỡ khó khăn của dự án liên hợp lọc dầu Nghi Sơn.

PVN có 5 lĩnh vực hoạt động: Tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí; công nghiệp khí; công nghiệp điện năng lượng tái tạo; công nghiệp lọc hoá dầu và dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao. Quy mô tổng tài sản của Petrovietnam đến ngày 31/12/2023 đạt 42,5 tỷ USD (tương đương 998.000 tỷ đồng).

Năm nay, PVN đặt kế hoạch đạt 734.200 tỷ đồng doanh thu, cao hơn 56.500 tỷ đồng so với kế hoạch năm ngoái, tương đương tăng 8%.

Nộp ngân sách kỳ vọng đạt 94.000 tỷ đồng, tăng 20% so với mục tiêu năm 2023. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất phấn đấu đạt 22.000 tỷ đồng.

Năm 2023, PVN đạt mức doanh thu kỷ lục với 942.800 tỷ đồng, vượt 39% kế hoạch cả năm (677.700 tỷ đồng), cao hơn 11.600 tỷ đồng so với mốc kỷ lục thiết lập vào năm 2022. Tập đoàn nộp ngân sách Nhà nước đạt 151.800 tỷ đồng, vượt 94% kế hoạch.