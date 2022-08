PVTrans Pacific (PVP) chốt ngày chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%

Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific, UPCoM: PVP) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2021.

Theo đó, ngày 20/9 sẽ là ngày cuối cùng chốt danh sách trả cổ tức bằng tiề tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 28/11/2022.



Với gần 94,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PVTrans Pacific sẽ phải chi khoảng 94,3 tỷ đồng để chia cổ tức đợt này.

Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2022, PVTrans Pacific ghi nhận doanh thu đạt 651,68 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 31,02 tỷ đồng, giảm tới 74%.

Giải trình về sự chênh lệch kết quả kinh doanh trên, PVTrans Pacificcho biết, doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 tăng so với 6 tháng đầu năm 2021 là do Công ty tăng doanh thu hoạt động tài chính; trong khi đó, lợi nhuận giảm do Công ty chuyển đổi hình thức khai thác tàu (cho thuê bareboat, thuê TC), đồng thời Công ty trích trước chi phí sửa chữa lớn cho đội tàu (tàu Apollo, tàu FSSO Đại Hùng Queen).

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/8, cổ phiếu PVP tăng 2,26% lên 13.600 đồng/cp.