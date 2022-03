Quảng Nam: Địa phương đầu tiên ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh

Ngày 26/3, tại TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Nhà đầu tư/Tạp chí điện tử Nhadautu.vn phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo "Quảng Nam phát triển Du lịch Xanh - Gìn giữ giá trị bản địa" và "Lễ công bố Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam".

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Bộ VHTTDL, Tổng Cục Du lịch, đại diện Ban Kinh tế Trung ương, Bộ KHĐT, UBND tỉnh Quảng Nam, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam cùng các chuyên gia du lịch, lãnh đạo các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch, bất động sản xanh...

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Nhà đầu tưnhấn mạnh phát triển du lịch xanh là xu hướng tất yếu trong chiến lược phát triển bền vững, đến nay, địa bàn tỉnh Quảng Nam đã và đang hình thành các sản phẩm du lịch xanh dựa trên các tiêu chí đã ban hành, được du khách quốc tế và trong nước tích cực đón nhận.

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Nhà đầu tư/Nhadautu.vn phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: T.H.

Tuy nhiên, để bắt kịp xu hướng du lịch - dịch vụ xanh của thế giới, cũng như để thực hiện thành công các mục tiêu đã được đề ra trong kế hoạch số 5177 của UBND tỉnh Quang Nam về phát triển du lịch xanh, đòi hỏi phải triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân; xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển du lịch xanh; huy động nguồn lực cho phát triển du lịch xanh; chia sẻ áp dụng kinh nghiệm quốc tế và trong nước về phát triển du lịch - dịch vụ xanh.



Đã có 14 doanh nghiệp, cơ sở hoạt động du lịch cam kết thực hiện bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam. Ảnh: Đ.H.

"Ban tổ chức tin tưởng rằng các chuyên gia, diễn giả sẽ cũng đại diện chính quyền địa phương và lãnh đạo các doanh nghiệp tập trung thảo luận làm rõ những vấn đề đang được quan tâm về phát triển du lịch - dịch vụ xanh, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình du lịch Xanh trên thế giới, tại Việt Nam và tỉnh Quảng Nam, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch Xanh của Quảng Nam - một tỉnh giàu tiềm năng về phát triển du lịch dựa trên các giá trị tự nhiên, lịch sử và văn hoá bản địa", T.S Nguyễn Anh Tuấn nói.

Quan cảnh hội thảo "Quảng Nam phát triển Du lịch Xanh - Gìn giữ giá trị bản địa" và "Lễ công bố Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam". Ảnh: T.H.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: "Hội thảo "Quảng Nam phát triển du lịch xanh - Gìn giữ giá trị bản địa và Lễ công bố Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam" là hành động thiết thực mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới; Là cơ hội để Quảng khẳng định vai trò, ý nghĩa và bàn thảo các nhiệm vụ, giải pháp du lịch xanh, thúc đẩy phục hồi, phát triển du lịch; đẩy mạnh quá trình cơ cấu thị trường du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, du lịch xanh, kích cầu du lịch với mục tiêu phát triển du lịch bền vững".



Các đại biểu chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: CTV.

Ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam cho rằng: Du lịch xanh là bước đi đột phá, sáng tạo, hướng tới ý nghĩa nhân văn, chia sẻ lợi ích, bảo vệ môi trường, gìn giữ giá trị văn hóa - di sản và tài nguyên thiên nhiên…



"Chẳng hạn như nhắc đến lịch sử văn hóa lúa nước hàng ngàn năm, chính cây lúa đang "ngậm sữa" là một nguồn sống văn hóa vĩ đại, chứa đựng những tiềm năng du lịch vô giá đã ban tặng cho chúng ta, cũng là hấp lực đối với khách quốc tế. Việc khuyến khích du lịch nông nghiệp cũng sẽ gợi mở hướng đi cho phát triển dịch vụ từ hoạt động nông nghiệp hữu cơ, mô hình sinh thái thuận và nương tựa vào tự nhiên.

Các hoạt động du lịch, dịch vụ trên phương diện này sẽ tạo cơ hội cho sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm của du khách đối với việc bảo vệ môi trường, lợi ích cộng đồng và bảo tồn văn minh nông nghiệp, giá trị văn hóa đặc trưng của Quảng Nam, góp phần đưa những giá trị xưa cũ vào tương lai", ông Thanh nói.

Du lịch sông nước tại TP.Hội An được phát triển mạnh, thu hút rất nhiều du khách đến tham quan. Ảnh: T.H.

Trong khuôn khổ hội thảo, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam đã công bố tiêu chí du lịch xanh và tuần du lịch xanh Quảng Nam 2022.



Bộ Tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam được xây dựng với sự hỗ trợ của Chương trình Du lịch bền vững Thụy Sỹ (SSTP) trên cơ sở tham khảo các tiêu chí của 25 bộ tiêu chí du lịch bền vững được áp dụng trên phạm vi quốc tế và được điều chỉnh để phù hợp với doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ và điều kiện kinh doanh thực tế tại Việt Nam, sau nhiều lần tham vấn ý kiến với đại diện của các doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch.

Các bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam bao gồm: (1) Bộ Tiêu chí du lịch xanh dành cho khách sạn; (2) Bộ Tiêu chí du lịch xanh dành cho Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay); (3) Bộ Tiêu chí du lịch xanh dành cho khu nghỉ dưỡng; (4) Bộ Tiêu chí du lịch xanh dành cho doanh nghiệp lữ hành; (5) Bộ Tiêu chí du lịch xanh dành cho diểm du lịch dựa vào cộng đồng; (6) Bộ Tiêu chí du lịch xanh dành cho điểm tham quan.

Quảng Nam phát triển du lịch xanh gắn với gìn giữ giá trị bản địa. Ảnh: T.H.

Khi tham gia vào bộ tiêu chí, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội được tư vấn chuyên môn và hỗ trợ thực hiện; có cơ hội marketing trên các kênh truyền thông của Quảng Nam và tổ chức quốc tế về du lịch xanh; có cơ hội tham gia mạng lưới du lịch xanh, được kết nối với các công ty lữ hành tên tuổi…



14 doanh nghiệp, cơ sở hoạt động du lịch cam kết thực hiện bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam 2022 gồm: Four Season The Nam Hai, Silk Sense Resort Hoi An Reveside, La Siesta Hoi An Resort&Spa, Êmm Hội An Hotel, Sea'lavie Boutique Hoi An Resort&Spa, An Villa Hội An, Mr. Tho Garden Villas, Công ty TNHH Emic Hospitality, Công ty TNHH du lịch Duy nhất Đông Dương, Công ty Hoi An Express, Công ty TNHH Emic Travel, Khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh, Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn, Văn phòng Hướng dẫn tham quan Đô thị cổ Hội An.