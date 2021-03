Quảng Nam: Gần 32 tỷ đồng cho việc bốc thăm trúng thưởng tại lễ tôn vinh doanh nhân

Tại buổi lễ trao tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam lần thứ V-2020. Ngoài 190 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu được tôn vinh ra, có 19 Tập đoàn, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tài trợ hiện vật, sản phẩm tổng giá gần 32 tỷ đồng cho chương trình bốc thăm trúng thưởng.

Tại buổi lễ, số phiếu bốc thăm được phát đều cho các đại biểu tham dự, sau buổi lễ chính là buổi lễ bốc thăm theo thứ tự gồm ba bước đó là, bốc thăm theo bàn; bốc thăm theo hình thức hãy chọn giá đúng và bốc thăm theo cá nhân.

Trong 19 doanh nghiệp tài trợ có nhiều Tập đoàn lớn như, Tập đoàn Hoàng Gia Hội An tài trợ 9 voucher (giảm giá khi mua căn hộ hoặc villa) tại Dự án Shantira Hội An - Tâm Điểm Kết Nối Du Lịch, được phát triển bởi TDD Hoàng Gia Hội An.

Dự án Shantira Hội An nằm ở vị trí đắc địa khi vừa sở hữu mặt tiền trước biển An Bàng, vừa tọa lạc trên tuyến đường huyết mạch kết nối TP Đà Nẵng và Hội An.

Công ty CP Đạt Phương Hội An tài trợ 10 voucher giảm giá mua căn hộ tại Casamia Du thuyền tại gia

Thứ hai là Công ty CP Đạt Phương Hội An tài trợ 10 voucher giảm giá mua căn hộ tại Casamia Du thuyền tại gia, quanh nhà - về casamia sống thuận nhiên. Được biết, Casamia Hội An là một quần thể biệt thự nổi nghỉ dưỡng tại khu dự trữ sinh quyển Rừng Dừa 7 mẫu chỉ cách Hội An chưa đầy 4km, mỗi biệt thự - một bến du thuyền riêng biệt nhau.

Các đại biểu đã trúng thưởng từ các đơn vị tài trợ

Đối với Công ty CP Gas Miền Trung tài trợ 50 voucher sử dụng ga miễn phí. "Công Ty Cổ Phần Gas Miền Trung (MTG) được thành lập vào năm 2001. Là đơn vị kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) hàng đầu tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. Với phương châm kinh doanh "Gas Miền Trung ra đời để phục vụ" Công ty Gas Miền Trung đã có nhung bƣớc tiến vƣợt bậc và gần đây nhất là việc ký kết với Công ty TOKAI từ Nhật Bản đánh dấu việc đƣa những công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản vào hoạt động sản xuất và quản lý, kinh doanh để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn nữa.

Bên cạnh các Tập đoàn lớn tài trợ lớn ra, những sản phẩm của chính bản địa mà nhiều doanh nghiệp sản xuất cũng tài trợ cho buổi lễ bốc thăm. Đó là Công ty Sâm Sâm tài trợ 10 sản phẩm Sâm Ngọc Linh, Công ty Sâm Sâm là doanh nghiệp chuyên trồng, chăm sóc cây dược liệu; sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ Sâm Ngọc Linh và dược liệu khác, …

Sản phẩm của Công ty TNHH Sâm Sâm

Hiện nay, Công ty TNHH Sâm Sâm là một trong số ít đơn vị tại Việt Nam sở hữu nhà máy sơ chế, chiết xuất sâm Ngọc Linh và các loại dƣợc liệu khác với diện tích 2,5 ha tại Khu công nghiệp Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam…