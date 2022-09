Quảng Nam: Hội An xây dựng lưới điện an toàn, tạo mỹ quan đô thị

Công ty Điện lực Quảng Nam và TP.Hội An vừa có buổi làm việc phối hợp hoạt động điện lực trên địa bàn, với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng - an ninh, đã giải quyết nhiều nội dung cùng quan tâm, trong đó có vấn đề xây dựng lưới điện, an toàn điện và mỹ quan.

TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) định hướng phát triển trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch bền vững.

Dự báo phụ tải tăng nhanh

Hội An đang nhận điện lưới quốc gia qua 2 trạm biến áp 110kV Hội An, TBA 110kV Điện Nam - Điện Ngọc. Lưới điện thành phố còn được kết nối mạch vòng và nhận điện từ 2 TBA 110kV Duy Xuyên và TBA 110kV Thăng Bình 2. Về lưới điện phân phối, khu vực Hội An có 448 TBA phụ tải, 238km đường dây trung áp, 387km đường dây hạ áp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Việt Hảo

Quan tâm đến Hội An là một trung tâm du lịch – dịch vụ, thời gian qua, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã ưu tiên đầu tư vốn khá lớn cho phát triển, cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa lưới điện khu vực thành phố. Giá trị đầu tư của ngành điện trên địa bàn thành phố tăng vượt bậc, trong 5 năm gần đây đạt bình quân 82 tỷ đồng/năm.

Đặc biệt là xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) được cấp điện lưới bằng cáp ngầm trung áp xuyên biển và Hội An là địa phương đầu tiên của miền Trung - Tây nguyên được đầu tư xây dựng lưới điện thông minh, hiện đại. Nhờ vậy, độ tin cậy của hệ thống điện ngày càng cải thiện, số lượng sự cố giảm đáng kể. Tổng thời gian mất điện trung bình của một khách hàng năm sau giảm so với năm trước; năm 2021 là 67 phút/khách hàng, giảm 1.075 phút so với năm 2018.



Ông Nguyễn Hữu Khánh – Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam cho hay: Đơn vị không ngừng nỗ lực để cấp điện ngày càng tốt hơn cho Hội An nói riêng, tỉnh Quảng Nam nói chung. Ảnh: Việt Hảo.

Chủ trì buổi làm việc, ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, thời gian qua, Công ty Điện lực Quảng Nam đã đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; với trên 41.700 khách hàng sử dụng điện, trong đó có 8 nhà đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch, 13 nhà đầu tư tại cụm công nghiệp Thanh Hà.

"TP.Hội An phát triển kinh tế - xã hội ổn định thời gian qua có cơ sở của việc bảo đảm an ninh năng lượng, thể hiện sự quan tâm đóng góp rất lớn của ngành điện nói chung, Công ty Điện lực Quảng Nam nói riêng", ông Nguyễn Thế Hùng đánh giá.



Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An khẳng định địa phương đẩy mạnh phối hợp với ngành điện để xây dựng kịp thời lưới điện, chú trọng an toàn điện và mỹ quan thành phố. Ảnh: Việt Hảo.

Theo đại diện Phòng Kinh tế TP.Hội An, dự báo kinh tế thương mại – dịch vụ nơi đây sẽ tiếp tục tăng trưởng, trong đó kinh doanh dịch vụ lưu trú phát triển nhanh. Về chiều hướng này, ông Nguyễn Hữu Khánh – Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam cùng chủ trì buổi làm việc cho rằng, sẽ tiếp tục chủ động công tác kế hoạch và đề nghị thành phố đưa nội dung phát triển hạ tầng kỹ thuật nguồn và lưới điện vào quy hoạch phát triển của địa phương, trong đó cần bố trí địa điểm cho xây dựng trạm biến áp 110kV đáp ứng nhu cầu điện cho khu vưc phía Nam Hội An.



Chia sẻ điều này, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Thế Hùng cho rằng, nhất thiết phải lấy ý kiến của ngành điện trong quy hoạch cấp điện, tích hợp vào điều chỉnh quy hoạch của thành phố; đồng thời nhấn mạnh, Hội An tiếp tục tích cực vào cuộc tranh thủ các dự án đầu tư xây dựng lưới điện.

Hai bên cũng thống nhất thực hiện tốt hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục hồ sơ để triển khai kịp thời các dự án đầu tư lưới điện, công trình cấp điện cho các cơ sở sản xuất và người dân trên địa bàn.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.Hội An bà Huỳnh Thị Kim Dung quan tâm đến vấn đề an toàn, tiết kiệm điện và phát triển năng lượng điện tái tạo. Ảnh: Việt Hảo.

Tham dự cuộc họp, bà Huỳnh Thị Kim Dung, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.Hội An cho biết, qua tiếp xúc cử tri, người dân Hội An hài lòng với ngành điện về tinh thần phục vụ kịp thời, trách nhiệm, nhất là về cung cấp dịch vụ điện ngày càng tốt hơn. Ngoài những nội dung bàn bạc, nữ đại biểu dân của thành phố bày tỏ quan tâm vấn đề địa phương cùng ngành điện bảo vệ hành lang an toàn lưới điện; đảm bảo an ninh năng lượng, trong đó có việc khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, phát triển năng lượng điện tái tạo.



An toàn điện và mỹ quan lưới điện

Đây là những vấn đề được trao đổi nhiều nhất tại buổi làm việc. Trước mắt, để ứng phó với mùa mưa bão, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An đồng tình trong việc địa phương đẩy mạnh hỗ trợ ngành điện bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

"Trên cơ sở kế hoạch của điện lực Hội An, thì Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và UBND các xã phường tích cực hỗ trợ để tập trung cho công tác chặt tỉa, phát quang cây cối nhằm đảm bảo an toàn vận hành lưới điện cũng như an toàn cho người dân trong mùa mưa bão tới đây...", ông Nguyễn Thế Hùng nói.

Ông Lưu Đức Lợi - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Hảo.

Ở khía cạnh khác, đại diện Phòng Quản lý đô thị Hội An nhận xét, thời gian qua ngành điện đã tích cực triển khai việc chỉnh trang cáp thông tin trên cột điện của các nhà mạng viễn thông. Địa phương mong Công ty Điện lực Quảng Nam tiếp tục quan tâm và thành phố tích cực tiếp sức để tăng cường đảm bảo an toàn lưới điện, cải thiện vẻ đẹp cho Hội An nhằm phục vụ phát triển du lịch - dịch vụ.



Ông Võ Anh Hùng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam trao đổi về những vấn đề xử lý khó khăn trong công tác đầu tư xây dựng, bảo đảm hành lang an toàn lưới điện. Ảnh: Việt Hảo.



Một vấn đề cần lưu ý, đó là đường dây cáp ngầm cấp điện cho đảo Cù Lao Chàm. Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Thế Hùng khẳng định, đây là công trình tài sản quốc gia rất quan trọng, nhất là phục vụ tăng cường bảo vệ quốc phòng – an ninh, giá trị đã đầu tư lên tới hơn 480 tỷ đồng. Do đó, thành phố sẽ cùng ngành điện sớm có giải pháp trong việc tàu thuyền neo đậu nhằm bảo vệ an toàn tuyến cáp điện ngầm này.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cũng đặc biệt lưu tâm đến vấn đề an toàn sử dụng điện của người dân. Qua khảo sát mới đây, hệ thống điện sau công tơ có nguy cơ mất an toàn, nguy cơ cháy nổ do chạm, chập điện khá cao, nhất là ở khu vực phố cổ, chợ.... Biết là ngành điện không có thẩm quyền đối với hệ thống điện nội bộ sau công tơ của khách hàng, tuy nhiên ông Nguyễn Thế Hùng cho rằng ngành điện với chuyên môn kỹ thuật có thể hỗ trợ và phối hợp với phòng chuyên trách của địa phương, cảnh sát PCCC kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất và người dân củng cố mạng điện sau công tơ, đảm bảo an toàn điện, ngăn ngừa cháy nổ do chập điện.

Khẳng định Hội An đã cùng với ngành điện thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp về hoạt động điện lực, ông Nguyễn Hữu Khánh – Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam mong muốn thành phố tiếp tục tăng cường hỗ trợ để công ty thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao; nhất là trong xây dựng lưới điện để đáp ứng nhu cầu phát triển cho một thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch bền vững.