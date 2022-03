Quảng Nam: Một doanh nghiệp xin đầu tư 700 tỷ đồng vào dự án Khu Đô thị Xanh

Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp và Đô thị An An Hòa (đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, thống nhất cho phép đơn vị được thỏa thuận nghiên cứu đầu tư dự án Khu Đô thị Xanh với tổng vốn 700 tỷ đồng.

Ngày 11/3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trước tờ trình của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp và Đô thị An An Hòa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn số 1373 gửi Ban Quản lý Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh cùng UBND huyện Núi Thành về việc giải quyết đề xuất dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu Đô thị Xanh tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành.

"Sau khi xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa tại Tờ trình số 08/TTr-KCN.HĐQT về thỏa thuận nguyên tắc địa điểm đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu Đô thị Xanh tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành nhằm phục vụ nhu cầu về nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, Khu công nghiệp Tam Anh 1, KCN Việt - Hàn, KCN phục vụ nông lâm nghiệp Thaco Chu Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến và chuyển Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa làm việc với UBND huyện Núi Thành thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo phù hợp quy hoạch và nhu cầu thực tế", công văn của UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 1/3 Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp và Đô thị An An Hòa (gọi tắt là Công ty) đã có tờ trính số 08 gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh này xem xét, thống nhất cho phép đơn vị được thỏa thuận nghiên cứu đầu tư Dự án Khu Đô thị Xanh tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành với vị trí, phía Đông giáp sông Trường Giang, phía Tây giáp đường QL1A, phía Bắc giáp kênh Tam Hòa và phía Nam giáp đường bê tông hiện trạng.

Quy mô dự án Khu Đô thị Xanh với diện tích khoảng 70ha, gồm các hạng mục như Khu nhà ở liền kề, khu biệt thự, khu nhà ở chuyên gia; Khu thương mại, dịch vụ, trường học, bệnh viện, cơ sở y tế; Công trình văn hóa, khu thể thao như tennis, bóng đá, sân tập golf; Khu công viên cây xanh, khu bến du thuyền và Khu nhà ở tái định cư, nhà ở công nhân.

Để đầu tư dự án Khu Đô thị Xanh, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp và Đô thị An An Hòa dự kiến tổng vốn đầu tư lên đến 700 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 210 tỷ đồng, vốn huy động 490 tỷ đồng.

"Thực tế hiện nay, việc hình thành và phát triển các khu công nghiệp đã và đang gặp phải khó khăn về nguồn nhân lực, các tiện ích phục vụ nhu cầu đời sống cho cán bộ công nhân viên, chuyên gia làm việc tại khu công nghiệp. Do đó, việc tạo ra các khu dân cư để thu hút nguồn lao động tại chỗ là hết sức bức thiết và lâu dài cho các nhà máy đầu tư vào khu công nghiệp.

Nên việc đầu tư xây dựng Khu Đô thị Xanh, khu dân cư hiện đại phục vụ như cầu về nhà ở, công trình xã hội, công trình văn hóa, các khu thể thao, khu thương mại, trường học và các dịch vụ tiện ích cho người lao động, khu biệt thự cho chuyên gia trong và ngoài nước làm việc tại các khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, Khu công nghiệp Tam Anh I, Khu công nghiệp Việt - Hàn, Khu công nghiệp phục vụ nông lâm nghiệp Thaco là cần thiết.

Đặc biệt, khi dự án được chấp thuận đầu tư sẽ còn là cơ hội thu hút đầu tư, thúc đầy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Núi Thành, các xã Tam Anh Nam, Tam Anh Bắc, đón đầu thời kỳ hậu Covid-19", công ty nhấn mạnh.

Một số dự án Bất động sản đang được triển khai xây dựng tại huyện Núi Thành (Ảnh: Trương Hồng)

Trước đó, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp và Đô thị An An Hòa cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, huyện Núi Thành tại Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 19/3/2021.

Dự án Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa được xây dựng tại địa điểm xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai) với quy mô sử dụng đất 435,8ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 1.540 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là 462 tỷ đồng.

Liên quan đến dự án Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, theo Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp và Đô thị An An Hòa, đến nay đơn vị đã tập trung nguồn lực để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các thủ tục pháp lý để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và sớm có mặt bằng sạch phục vụ nhu cầu đầu tư trong và ngoài nước…