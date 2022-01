Quảng Nam: Nông dân trồng rau ở Hội An khá giả nhờ được nguồn vốn ưu đãi tiếp sức

Năm 2021, Phòng giao dịch NHCSXH TP.Hội An đã hoàn thành tốt chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ do ngân hàng cấp trên giao. Tổng doanh số cho vay đạt 90.488 triệu đồng, với khoảng 2.030 lượt hộ vay vốn, tăng 34,92% so với năm 2020; tổng doanh số thu nợ đạt 58.393 triệu đồng; tổng dư nợ đạt 166.026 triệu đồng, tăng 32.096 triệu đồng so với đầu năm 2020, tốc độ tăng 23,96%.