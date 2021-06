Quảng Nam: Thủ tướng công nhận TP.Tam Kỳ đạt chuẩn Nông thôn mới

Ngày 10/6, UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, TP.Tam Kỳ đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Vượt khó để hoàn thành NTM...

Để đón nhận và công bố hoàn thành NTM, UBND thành phố Tam Kỳ đang lên kế hoạch trong thời gian sắp tới đảm bảo trang trọng, đúng quy định, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với sự công nhận của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cũng đã ký quyết 1155 về việc tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tặng thưởng công trình phúc lợi 2 tỷ đồng cho thành phố Tam Kỳ sau khi hoàn thành NTM.

Thành phố Tam Kỳ đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM - Ảnh Tam Kỳ

UBND thành phố Tam Kỳ cho biết, ngay sau khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thành lập hệ thống quản lý chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình từ thành phố đến xã, thôn, đảm bảo hoạt động xuyên suốt; đặc biệt là được sự thường xuyên quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, các cấp ủy Đảng; sự quản lý điều hành của chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội từ thành phố đến xã, thôn nên góp phần quan trọng thúc đẩy triển khai thực hiện Chương trình.

Ông Nguyễn Minh Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ chia sẻ về thành quả xây dựng NTM của Tam Kỳ - Ảnh Trương Hồng

"Thời gian qua, với sự phát triển toàn diện của Thành phố, kinh tế - xã hội phát triển khá, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư khá động bộ, đã có nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn đầu tư vào Khu Công nghiệp Tam Thăng; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM được quan tâm thực hiện và đạt được kết quả nhất định, đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng nâng cao...", ông Nguyễn Minh Nam - Phó Chủ tịch thành phố Tam Kỳ chia sẻ.

Bộ mặt nông thôn Tam Kỳ ngày càng khởi sắc nhờ xây dựng NTM - Ảnh Trương Hồng

Thành phố Tam Kỳ có 13 đơn vị hành chính, gồm 9 phường, 4 xã, với diện tích đất tự nhiên là 9.397ha; dân số là 122.443 người. Khi xây dựng NTM (năm 2010), bình quân tiêu chí của các xã trên địa bàn thành phố là 1,5 tiêu chí/xã. Xuất phát điểm khi xây dựng NTM rất thấp, đời sống còn khó khăn, cơ sở hạ tầng hầu như chưa đạt chuẩn, khối lượng còn lại rất lớn. Trong đó có 2 xã nghèo bãi ngang ven biển được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định 257 của Chính phủ giai đoạn 2011-2015 (Tam Thăng và Tam Thanh).

Tam Kỳ chú trọng phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao để nâng cao thu nhập cho người dân - Ảnh CTV

Từ khi triển khai NTM đến nay, kết quả huy động nguồn lực trên địa bàn thành phố (2010-2020) đạt tỷ lệ cao, trong đó tổng kinh phí đã thực hiện 351.281 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước 256.900 triệu đồng, chiếm 73,13%; vốn vay tín dụng 44.891 triệu đồng, chiếm 12,78%; vốn từ các doanh nghiệp, HTX và các loại hình kinh tế khác 26.366 triệu đồng, chiếm 7,51%; vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư (quy ra giá trị) 23.124 triệu đồng, chiếm 6,58%.

Ngoài đóng góp tiền mặt, nhân dân đã tự nguyện hiến gần 36.200 m2 đất, trên 18.000 ngày công lao động và trên 2.600 vật kiến trúc (tường rào, cổng ngỏ, chuồng trại, nhà cửa, …).

Nhờ vào sự tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thành lập hệ thống quản lý chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình từ thành phố đến xã, thôn, đảm bảo hoạt động xuyên suốt; đặc biệt là được sự thường xuyên quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, các cấp ủy Đảng nên đã đưa 4 xã của Tam Kỳ đạt chuẩn NTM, đó là xã Tam Thăng, Tam Ngọc được công nhận đạt chuẩn xã NTM năm 2015; xã Tam Thanh được công nhận đạt chuẩn xã NTM năm 2017; Xã Tam Phú được công nhận đạt chuẩn xã NTM năm 2018.

Thu nhập gần 50 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo còn 0,75%

"Xây dựng NTM, Tam Kỳ đã xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân là nhiệm vụ trọng tâm. Trong những năm qua, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân từ thành phố, đến xã thôn đã tập trung quan tâm đến phát triển sản xuất trong xây dựng NTM gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để hỗ trợ thúc đẩy sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân.

Quy mô sản xuất của từng loại cây, con trên từng địa bàn cụ thể gắn với ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và liên kết với doanh nghiệp, nhằm bảo đảm tiêu thụ sản phẩm bền vững, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn ngày càng được nhân rộng...", ông Nguyễn Minh Nam nói.

Nhờ vào các quyết sách mà người dân Tam Kỳ nâng cao thu nhập gần 50 triệu/người/năm kể từ khi xây dựng NTM đến nay - Ảnh CTV

Cũng theo lãnh đạo Tam Kỳ, bên cạnh việc phát triển kinh tế kèm với nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó, chú trọng hoạt động sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng khá, tạo ra giá trị sản xuất chiếm 65% giá trị công nghiệp toàn thành phố, giải quyết được 14.500 lao động.

Tích cực hỗ trợ, hướng dẫn và phối hợp các ngành của UBND tỉnh đăng ký danh mục 31 dự án đầu tư sử dụng đất năm 2019, trong đó 24 dự án sử dụng đất thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở thương mại, 7 dự án sử dụng đất thuộc lĩnh vực khác. Lựa chọn nhà đầu tư 3 dự án trường học, 1 khu du lịch nghĩ dưỡng. KCN Tam Thăng (giai đoạn 1 197ha), đã thu hút 23 dự án (18 dự án FDI), tổng vốn đăng ký trên 515 triệu USD, giải quyết việc làm trên 10.000 lao động; giai đoạn 2 đang triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng với diện tích 103 ha, tổng vốn đầu tư hơn 430 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường trong lần thăm các mô hình kinh tế ở Tam Kỳ - Ảnh Trương Hồng

"Nhờ các giải pháp nêu trên, đến cuối năm 2020 thu nhập bình quân đầu người/năm trên địa bàn 4 xã đạt 48,54 triệu đồng/người/năm. Hộ nghèo toàn thành phố còn 241 hộ, chiếm tỷ lệ 0,75%. Riêng hộ nghèo trên địa bàn 4 xã NTM là 155/8.605 hộ, còn 1,8%.

Có thể khẳng định Chương trình NTM đã đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực nông thôn mà thời gian qua thành phố Tam Kỳ đã triển khai..", ông Nam nhấn mạnh.