Quảng Ngãi: 2 dự án 298 tỷ được chuyển đổi chủ đầu tư

Sáng 21/9, thông tin đến PV Dân Việt, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phúc Nhân cho biết, đã hoàn thành thủ tục chuyển 2 dự án sang cho BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, làm chủ đầu tư.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi.Ảnh: CX

Cụ thể đó là dự án xây dựng cầu và đường 2 đầu cầu, từ bến du lịch xã Ia Chim, TP.Kon Tum (cũ), Tỉnh lộ 671 - đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 675A, xã Ya Ly huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (cũ) và dự án Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 (đoạn từ Km49+500 - Km52, giao đường Hồ Chí Minh).

2 dự án này do Sở Xây dựng Quảng Ngãi (trước là Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum) được giao làm chủ đầu tư, nay chuyển sang cho BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, làm chủ đầu tư.

Được biết dự án xây dựng cầu và đường 2 đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, TP Kon Tum (cũ), Tỉnh lộ 671) - đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 675A, xã Ya Ly huyện Sa Thầy được UBND tỉnh (Kon Tum cũ), phê duyêt đầu tư vào cuối tháng 12/2021.

Dự án có quy mô thiết kế đường cấp IV, có chiều dài 2,3 km, với phần cầu dài 339m, gồm 7 nhịp…tổng mức đầu tư khoảng 169,2 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và nguồn vốn hợp pháp khác.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch; đảm bảo kết nối giao thông thuận lợi từ TP.Kon Tum - Sa Thầy - huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum cũ).

Kiểm tra công tác thi công hạng mục nền đường, thuộc dự án cầu và đường 2 đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, TP Kon Tum (cũ), Tỉnh lộ 671) - đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 675A, xã Ya Ly huyện Sa Thầy.Ảnh nguồn Sở Xây dựng Quảng Ngãi.

Tạo kết nối Tỉnh lộ 671 - Tỉnh lộ 675A và Quốc lộ 14C, tạo liên kết vùng, phát huy hiệu quả các tuyến đường đã được đầu tư, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá của người dân.

Khai thác, phát triển tiềm năng du lịch khu vực lòng hồ thủy điện YaLy, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sự ổn định đời sống nhân dân, giữ vững an ninh quốc phòng trong khu vực.

Dự án thứ 2 là Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 (đoạn Km49+500 - Km52, giao đường Hồ Chí Minh), được UBND tỉnh (Kon Tum cũ) phê duyêt đầu tư vào cuối tháng 12/2021, có chiều dài xây dựng 2,35Km, bề rộng nền đường 27,0m và các hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng… Dự án có tổng mức đầu tư gần 129 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Lắp đặt hệ thống cống dọc vỉa hè, dự án Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao đường Hồ Chí Minh).Ảnh nguồn Sở Xây dựng Quảng Ngãi.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cải thiện và nâng cao năng lực khai thác kết cấu hạ tầng giao thông; góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân trong vùng.