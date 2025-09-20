Đà Nẵng định hướng phát triển Khu kinh tế Chu Lai thành trung tâm công nghiệp – logistics lớn

Chiều 20/9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp (KKT-KCN) tỉnh Quảng Nam, thuộc TP Đà Nẵng nhằm đánh giá tình hình phát triển và định hướng chiến lược thời gian đến.

Theo báo cáo của Ban quản lý các KKT-KCN tỉnh Quảng Nam, Khu kinh tế mở Chu Lai, thành lập năm 2003 có diện tích hơn 27.000ha, thu hút 237 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 94 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 3,69 tỷ USD, trong đó có 63 dự án FDI, tạo việc làm cho 45.000 - 50.000 lao động, đóng góp 55 đến 65% thu ngân sách Quảng Nam trước đây.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam. Ảnh: B.X

Khu kinh tế mở Chu Lai hiện có 14 khu công nghiệp đã thành lập, 7 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút 165 dự án với vốn đăng ký hơn 82.000 tỷ đồng. Nổi bật là Khu công nghiệp Cơ khí ô tô Chu Lai-Trường Hải với 46 dự án thứ cấp, tỷ lệ lấp đầy 85%, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 13.000 lao động.

Các sản phẩm cơ khí, ô tô, công nghiệp hỗ trợ đã xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Hạ tầng động lực cũng phát triển mạnh như: sân bay Chu Lai được quy hoạch thành sân bay quốc tế cấp 4F, công suất 10 triệu khách/năm đến 2030; cảng biển Quảng Nam là cảng loại I, có thể đón tàu 30.000 DWT, sản lượng năm 2024 đạt 4 triệu tấn. Đồng thời, dự án nạo vét luồng Cửa Lở cho tàu 50.000 tấn và Trung tâm khí - điện đang được xúc tiến.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý các KKT-KCN tỉnh Quảng Nam nêu một số hạn chế như: khung pháp lý về khu kinh tế, khu công nghiệp còn chồng chéo, nguồn lực đầu tư hạn chế, hạ tầng cho logistics và luồng hàng hải Kỳ Hà chưa đồng bộ, chi phí vận tải cao. Nhiều dự án đô thị, du lịch ven biển, ven sông chậm triển khai. Nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân ngày càng lớn nhưng chưa được đáp ứng kịp thời.

Khu kinh tế mở Chu Lai hiện có 14 khu công nghiệp. Ảnh: CTV

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao những kết quả đạt được và nhấn mạnh các khu kinh tế sẽ là động lực rất lớn cho phát triển thành phố. Trong đó, với lợi thế bảo vệ khá tốt quy hoạch hiện có, Khu kinh tế mở Chu Lai sẽ là động lực quan trọng cho mục tiêu giữ vững tăng trưởng hai con số của thành phố trong thời gian đến.

Ông Phạm Đức Ấn cho biết, sự phát triển của các khu công nghiệp là cần thiết nhưng phải đảm bảo không phá vỡ quy hoạch chung, hướng tới tầm nhìn dài hạn, bền vững, phù hợp với quy hoạch thành phố Đà Nẵng mới. Đồng thời, phân vai cụ thể, xác định trách nhiệm đến từng cá nhân, rõ công việc, rõ hiệu quả và phải có sản phẩm, tạo nền tảng cho chặng đường phát triển sắp tới của thành phố.