Giá vàng hôm nay 21/9, nhiều dự báo trung lập về vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ tuần này ở quanh mức 3.682 USD/ounce, tăng mạnh hơn 40 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Theo Kitco News, thị trường thế giới đã có một tuần chịu ảnh hưởng bởi các quyết định về lãi suất của các ngân hàng trung ương, mang lại nhiều biến động cho thị trường vàng và mức tăng đáng kể cho kim loại quý này. Mặc dù vậy, điều này cũng có thể khiến vàng đứng trước "ngã ba đường" khi sự lạc quan về việc cắt giảm lãi suất một lần nữa nhường chỗ cho sự phụ thuộc vào dữ liệu.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý Phố Wall đang quay trở lại xu hướng trung lập hơn sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, trong khi các nhà đầu tư Main Street cũng giảm bớt tâm lý lạc quan của họ.

Tuần này, 15 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, với triển vọng cân bằng hơn trên Phố Wall sau quyết định lãi suất của Fed. Trong đó, 6 chuyên gia, tương đương 40%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 3 chuyên gia khác, tương đương 20%, dự đoán giá sẽ giảm. Còn lại 6 nhà phân tích, chiếm 40% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang vào tuần tới.

Trong khi đó, 285 phiếu bầu đã được bỏ ra trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, với các nhà đầu tư Main Street cũng hạ nhiệt sau quyết định của Fed. Trong đó, 166 nhà giao dịch bán lẻ, tương đương 58%, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới. Trong khi 69 người khác, tương đương 24%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. Còn lại 50 nhà đầu tư, chiếm 18% tổng số, dự đoán giá sẽ ổn định trong tuần tới.

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management cho biết, giữ quan điểm Trung lập về vàng trong tuần tới.

"Vàng đã có một đợt tăng giá mạnh gần đây và dường như sắp được nghỉ ngơi. Chúng ta đang dần đi đến cuối quý và với quyết định của Fed đã được đưa ra, dòng tin tức sẽ chậm lại trong vài tuần, tạo điều kiện cho sự tích lũy", ông Colin Cieszynski phân tích.

Ông Philippe Gijsels, Giám đốc Chiến lược tại BNP Paribas Fortis cũng giữ quan điểm trung lập về diễn biến giá vàng trong tuần tới. Ông cho biết vàng có thể dao động quanh mức 3.600 USD/ounce như hiện tại, nhưng vẫn được hỗ trợ tốt bởi ông kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo sẽ sớm diễn ra.

Theo ông Sean Lusk, Giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, thị trường đã đạt được những gì họ mong đợi từ Fed và cán cân rủi ro đối với vàng đang trở nên cân bằng hơn.

"Vẫn còn một số lo ngại về địa chính trị, nhưng cũng có khả năng một số vấn đề thương mại này sẽ được giải quyết, hoặc ít nhất là sự bất ổn sẽ giảm bớt và sự chắc chắn sẽ gia tăng trên thị trường, được coi là hỗ trợ cho đồng đô la, điều này sẽ gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, đà tăng giá của đồng USD mà chúng ta đã chứng kiến ​​trong vài ngày qua có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn", ông Sean Lusk phân tích.

Ông Sean Lusk cũng cho rằng, biến động lớn nhất mà ông đang theo dõi là tiến triển của các thỏa thuận thương mại, điều này có khả năng làm giảm đà tăng của vàng. Nhưng mặt khác, ông Lusk thừa nhận rằng vàng đã đi ngược lại xu hướng lịch sử và các chỉ số mua quá mức trong một thời gian.

Giá vàng trong nước tăng vọt

Giá vàng hôm nay 21/9 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 130,5 – 133 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 126,8 – 129,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 126,8 – 129,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Kết thúc tuần, thị trường vàng trong nước sau thời gian điều chỉnh giá trong thời điểm các cơ quan chức năng tổ chức thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh đã có tuần tăng trở lại. Trong đó, giá vàng SJC được các đơn vị điều chỉnh tăng từ 1,5 - 2 triệu đồng/lượng so với chốt tuần trước đó. Còn giá vàng nhẫn giữ mức ổn định so với tuần trước đó nhưng đang có chiều hướng đi lên.

