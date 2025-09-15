Thu nhập 20 triệu đồng/tháng hoàn toàn có thể sở hữu nhà ở TP. Hồ Chí Minh

Đây là chia sẻ của ông Huỳnh Trung Minh, Giám đốc Ngân hàng Bảo hiểm và Phát triển đối tác liên kết (HDBank) tại hội thảo “Thu nhập 20 triệu đồng, người trẻ Tp. Hồ Chí Minh có thể an cư” do báo Thanh tra tổ chức cuối tuần qua.



Phiên tọa đàm 2: Công thức an cư cho thế hệ 25 – 35 tuổi của Hội thảo khá cuốn hút khi các diễn giả chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của chính mình để sở hữu nhà ở mức thu nhập chỉ 20 triệu đồng/tháng. Và câu hỏi đặt ra rằng, thu nhập 20 triệu đồng/tháng, người trẻ có sở hữu nhà được không? Các nhà hoạt động tài chính chuyên nghiệp khẳng định “hoàn toàn có thể làm được”.



Với xuất phát điểm, làm sao để cho người trẻ an cư khi có quá nhiều nổi lo: Thứ nhất, người trẻ được dạy rằng phải để dành, phải tích lũy lũy. Nhưng tiết kiệm trước khi xài đối với người trẻ thực sự quá khó. Thứ hai, nếu chúng ta muốn nhanh được “an cư lạc nghiệp” bằng phương thức “kiếm chồng giàu” hoặc “kiếm vợ giàu” cũng rất khó. Khó như vậy, người trẻ sẽ không ai dám mua nhà để an cư nữa. Bởi ngay điều thứ nhất đã khá là thách thức đối với người trẻ rồi.

Thu nhập 20 triệu đồng/tháng, người trẻ có sở hữu nhà được không?

Tọa đàm 2 của Hội thảo “Thu nhập 20 triệu đồng, người trẻ Tp. Hồ Chí Minh có thể an cư”. Ảnh: Báo Thanh Tra.

Ông Huỳnh Trung Minh, Giám đốc Ngân hàng Bảo hiểm và Phát triển đối tác liên kết (HDBank) trải lòng: “Thế hệ của tôi khi còn trẻ, bạn nào may mắn được ‘đi ra nước ngoài nửa chén’, ‘bưng phở ở mấy nước’ (đi du học, PV) một thời gian, khi trở về nước, theo thói quen lúc du học là ở nhà thuê, với suy nghĩ: Thà thuê ở một căn nhà thật đẹp để ở, còn hơn là mua căn nhà. Và tôi bị cuốn vào cái bồng xoáy đó. Có nhiều tiền là cứ thưởng thức cuộc sống. Nhưng tôi đã giật mình, bừng tĩnh sau một lần mẹ tôi trao đổi với tôi về dự định tương lai.”

Giám đốc Ngân hàng Bảo hiểm và Phát triển đối tác liên kết (HDBank) đã đưa ra “hints” để các bạn trẻ có thể sở hữu nhà (theo cách mà dân ngân hàng hay nghĩ) đó chính là đòn bẩy tài chính.



Thu nhập 20 triệu đồng/tháng, người trẻ có sở hữu nhà được không? “Với thời điểm hiện tại, tôi khẳng định là các bạn hoàn toàn sẽ có thể mua được!”. Bởi với mức thu nhập đó, các bạn có thể chưa có bạn trai/bạn gái, chưa có gia đình, các bạn có thể một mình, các bạn có thể mua căn nhà ở xã hội với sự hỗ trợ của ngân hàng Nhà nước, với các cơ quan Chính phủ.

Nhưng làm theo phương pháp nào mới là quan trọng?

Nếu làm theo phương pháp tiết kiệm trước, sử dụng sau như chúng ta thường thấy trong cuốn sách dạy con làm giàu thực tế đối với các bạn trẻ là rất khó. Bởi phim mỗi ngày mỗi hay, điện thoại thì mỗi ngày mỗi đổi mới ….

Thực tiễn cho thấy, để mua một căn nhà với thu nhập 20 triệu đồng/tháng, trước tiên các bạn cần phải có đòn bẩy tài chính. Nhưng đòn bẩy tài chính đó phải thông minh. Ai cũng lo sợ là nếu mình không có đủ tiền trả hàng tháng mọi chuyện sẽ như thế nào. Ông Huỳnh Trung Minh cũng bắt đầu bằng đòn bẩy tài chính - tôi vay ngân hàng để mua nhà.

Ông Huỳnh Trung Minh, Giám đốc Ngân hàng Bảo hiểm và Phát triển đối tác liên kết (HDBank) đang chia sẻ cách để người trẻ có thu nhập 20 triệu đồng/tháng có thể sở hữu căn nhà đầu tiên và những căn nhà tiếp theo. Ảnh: Q. Nguyễn

Ông khuyên người trẻ nếu muốn vay 500 triệu đồng để mua một căn nhà thì nên vay 600 triệu; hoặc sẽ vay 3,5 ~ 4 tỷ đồng dù chỉ cần vay 3 tỷ đồng để mua nhà. Bởi phần vay dư ra đó, dù khiến chúng ta phải trả thêm khoản lãi nhiều hơn, nhưng nó đảm bảo an toàn tài chính trong ít nhất 6 tháng đến 1 năm cho các trường hợp bất khả kháng xảy ra như bệnh tật ập đến, thất nghiệp tạm thời, chuyển việc, …..Phần lãi trả thêm đó chính là giá để mua sự an toàn và bền vững. Nhưng rất ít người phát hiện ra chuyện đó. Và một khi bạn trẻ đã mua được căn nhà đầu tiên, các bạn sẽ có được căn nhà thứ 2, thứ 3,….



Xuất phát điểm của các bạn có thể chưa cao nhưng các bạn phải có giải pháp để các bạn có thể có lương cao. Ông Huỳnh Trung Minh, Giám đốc Ngân hàng Bảo hiểm và Phát triển đối tác liên kết (HDBank)

Ông Huỳnh Trung Minh chia sẻ thêm, khi các bạn biết cách dùng đòn bẫy tài chính thông minh. Nhưng các bạn không bao giờ được ép buộc mình tới mức phải cày quần quật để trả nợ, cũng như bóp hẹp các khao khát vươn lên của mình.

Vậy nên khi các bạn mua căn nhà đầu tiên đâu phải các bạn ở cái nhà đó cả đời. Nếu các bạn có tư duy mua căn nhà đầu tiên, rồi ở tới 30 năm, 50 năm là sai lầm. Không có chuyện đó. Vì ai dám đặt gạch để mua căn nhà đầu tiên, chắc chắn sẽ dám mua căn nhà thứ hai. Và căn nhà thứ hai sẽ đẹp hơn căn nhà thứ nhất....

“Vợ chồng có thể ở với nhau 30 năm, 50 năm, rồi ở tới trọn đời. Nhưng căn nhà, tôi nói thiệt với các bạn là bạn nào dám đặt tiền mua nhà ngay sau khi ra trường có việc làm đầu tiên, thì chắc chắn 5 năm sau, 10 năm sau căn nhà của bạn sẽ tốt, đẹp hơn, thành công hơn. Làm gì có chuyện mà mình mua căn nhà vậy mà thu nhập mình cứ dậm chân tại chỗ hoài. Mình mua căn nhà xong, mình vào ở căn nhà đó, tự nhiên mình khát khao làm việc, khát khao học tập, khát khao kiếm tiền, chắc chắn là khả năng kiếm tiền của mình nó phải nhiều hơn. Và khi khả năng kiếm tiền của bạn nhiều hơn, khả năng trả nợ của các bạn sẽ nhanh hơn. Khả năng trả nợ của bạn nhanh hơn bạn sẽ để mắt đến căn khác”, ông Huỳnh Trung Minh chia sẻ.



Ông Huỳnh Trung Minh nói thêm, nhà nước chỉ hỗ trợ cái bước đầu tiên nếu các bạn chưa mua được nhà ở thương mại, các bạn mua được nhà ở xã hội. Làm gì có chuyện các bạn mua cái nhà ở xã hội để rồi 30 năm nữa các bạn cũng ở trong cái nhà ở xã hội đó. Các bạn là những người trẻ, các bạn đang khao khát vươn lên. Tôi tin chắc, nếu ở thời điểm này các bạn mua cái nhà ở xã hội, 10 năm sau các bạn sẽ mua cái nhà ở thương mại, 10 năm nữa các bạn sẽ có 3 căn nhà ở thương mại.



Và chính cái tư tưởng đó, ông Huỳnh Trung Minh và cộng sự ở HDBank đã xây dựng sản phẩm tài chính phục vụ an cư lạc nghiệp cho các bạn trẻ. HDBank có chính sách vay mua nhà, ân hạn gốc 10 năm dành cho nhà ở thương mại và ân hạn gốc 5 năm dành cho nhà ở xã hội. Điều này đồng nghĩa rằng, thay vì các bạn phải vay thêm để đảm bảo không có rủi ro trong vài tháng vài năm đầu, bây giờ HDBank cho các bạn ân hạn gốc luôn, có nghĩa là các bạn chỉ trả lãi, không phải trả gốc.

Vậy thì cái nỗi lo rủi ro tài chính của các bạn trẻ đã được giải quyết.