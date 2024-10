Quảng Ngãi: Hiện trạng các dự án kè chống sạt lở có đáp ứng yêu cầu điểm dừng kĩ thuật mùa bão lũ?

Trước thắc mắc về hiện trạng các dự án, công trình chống sạt lở đang triển khai tại Quảng Ngãi, có đảm bảo so yêu cầu điểm dừng kĩ thuật trong mùa mưa bão 2024 đang về, PV Dân Việt đã tìm hiểu, trao đổi với Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Võ Quốc Hùng.

Sáng 5/10, qua quan sát tại hiện trường công trình kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn đi qua thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tranh thủ thời tiết mưa lũ chưa về, nhà thầu thi công đang cho công nhân tiếp tục thực hiện phần việc 2 bên bờ công trình.

Hiện trường công trình kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn đi qua thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành.Ảnh: C.X

Đại diện BQL dự án huyện Nghĩa Hành, chủ đầu tư công trình cho biết, dự án có tổng chiều dài tuyến xây dựng mới là 3.400m, trong đó kè bờ phải là 1.708m và bờ trái 1.692m.

Hình thức kè là tường đứng, thi công bằng bê tông cốt thép, có bố trí lan can ở đỉnh kè. Công trình trên tuyến kè gồm 34 bậc cấp, 17 cống thoát nước và 12 cống tiêu nước ngang. Sau khi được khởi công vào đầu tháng 3/2024 đến nay, khối lượng thi công đã đạt 65 tỷ đồng, vượt khoảng 10% so với kế hoạch và dự kiến, công trình sẽ về đích trước hạn so với kế hoạch đưa ra là cuối tháng 12/2026.

Video Toàn cảnh công trình kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Với kết quả khối lượng đã thi công nêu trên của kè chống sạt lở sông Phước Giang (đoạn đi qua thị trấn Chợ Chùa), so với yêu cầu điểm dừng kĩ thuật trong mùa bão lũ năm nay 2024 có đảm bảo, PV Dân Việt đặt câu hỏi và nhận được trả lời từ Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi Võ Quốc Hùng.

Tại buổi kiểm tra hiện trường dự án vào cuối tháng 9/2024, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi Võ Quốc Hùng cho biết, công trình đã thi công phần lớn khối lượng dưới nước của 124 nhịp kè, với tổng chiều dài 1.462 m/3.400 m… đạt đến cao trình điểm dừng kỹ thuật.

Theo đó Sở NN&PTNT đã yêu cầu chủ đầu tư, chỉ đạo nhà thầu thi công tổ chức dọn dẹp vật tư, vật liệu; thanh thải vật cản, làm thông thoáng dòng chảy trên các đoạn sông qua khu vực công trình.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi Võ Quốc Hùng.Ảnh: Q.Hùng.

Đối với những vị trí các hạng mục đang thi công dang dở và chưa hoàn thiện, nhà thầu và chủ đầu tư cần phải có giải pháp gia cố, chống xói lở, đảm bảo an toàn công trình, khi mưa lũ về.

Tại công trình cầu kè chống sạt lở ở trung tâm huyện Sơn Tây, BQL dự án đầu tư huyện Sơn Tây, chủ đầu tư cho biết, đối với phần kè, có tổng vốn đầu tư 75 tỷ đồng; phần cầu và hạng mục phụ trợ khoảng 79 tỷ đồng. Công trình được khởi công vào quý I/2023; dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Video Công trình cầu, kè chống sạt lở trung tâm huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

Đến thời điểm này, chủ đầu tư cho biết phần cầu đạt 45% và kè đạt 86%, đảm bảo so với kế hoạch đề ra; đảm bảo yêu cầu điểm dừng kĩ thuật trong mùa mưa lũ năm nay 2024.

Đánh giá chung về hiện trạng các công trình chống sạt sở, so với yêu cầu điểm dừng kĩ thuật trong mùa mưa bão năm 2024, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi Võ Quốc Hùng nhìn nhận, đều đảm bảo.

tranh thủ thời tiết mưa lũ chưa về, nhà thầu thi công đang cho công nhân tiếp tục thực hiện phần việc 2 bên bờ công trình kè chống sạt lở sông Phước Giang, huyện Nghĩa Hành.Ảnh: C.X

Tuy nhiên Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi Võ Quốc Hùng nhấn mạnh, các chủ đầu tư và nhà thầu thi công, phải tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các quy định, biện pháp phòng chống; không được chủ quan và lơ là, để đảm bảo an toàn cho công trình ở mức độ cao nhất, trong mùa bão lũ năm nay 2024.