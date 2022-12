Quảng Ngãi: Thi công cống thoát nước đặt nổi trên mặt đất ở đảo Lý Sơn là bất hợp lý?

Trước thắc măc về 1 đoạn của công trình cống thoát nước, có kích cỡ khá lớn, nhưng được thi công đặt nổi trên mặt đất tại huyện đảo Lý Sơn, có bất hợp lý, PV Etime đã tìm hiểu vấn đề này.

Theo thông tin PV Etime thu thập và được cung cấp, công trình cống thoát nước (mà một số người dân thắc mắc), là một hạng mục nằm trong dự án Đường trục chính, do UBND huyện Lý Sơn làm chủ đầu tư, với tổng vốn khoảng 70 tỷ đồng.

Mọt đoạn cống tại vị trí mà người dân phản ánh, hiện đã được điều chỉnh. Ảnh:H.P

Hạng mục cống thoát nước chạy song song tuyến đường của dự án Trục đường chính, với chiều dài gần 3 km, tổng vốn đầu tư khoảng 9 tỷ đồng.

Tuy nhiên trước việc 1 đoạn cống, được thi công đặt nổi trên mặt đất, đã gây thắc mắc trong dư luận địa phương, với ý kiến cho rằng, lâu nay việc làm cống thoát thường đặt ngầm dưới mặt đất.

Thế nhưng tại Lý Sơn, một đoạn cống thoát nước có kích cỡ khá lớn như vậy, không hiểu sao lại thi công đặt nổi trên mặt đất, việc này có hợp lý?.

Trả lời vấn đề nêu trên, đại diện đơn vị thi công cho biết, phần đoạn cống đặt nổi trên mặt đất, đi qua khu vực trũng thấp.

Theo thiết kế của dự án Đường trục chính, thì đoạn đường đi qua vị trí này (trũng thấp), sẽ được đắp và nâng cao gần 2m, so với bề mặt hiện tại. Do đó đoạn cống (đi qua đây), chỉ đào sâu xuống (âm) so với mặt đất khoảng vài chục cm.

Tuy nhiên vì đây là khu vực gần dân cư, nếu làm theo thiết kế (nâng mặt đường mới cao lên gần 2m), nhà ở hiện hữu của người dân, sẽ bị trũng thấp so với mặt đường mới.

Vì vậy sau khi xem xét, chủ đầu tư và cấp ngành chức năng huyện Lý Sơn đã họp bàn, thống nhất điều chỉnh giảm việc nâng độ cao mặt đường (tại đoạn này) xuống, so với thiết kế ban đầu. Theo đó cống thoát cũng đã được thi công đặt âm sâu hơn, gần bằng so với mặt đường cũ.

Sáng 2/12, đại diện chính quyền huyện Lý Sơn xác nhận, hiện đoạn cống thoát và mặt đường tại vị trí (trũng thấp) mà người dân phản ánh, đã được điều chỉnh lại cho phù hợp hơn.