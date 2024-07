Quảng Ngãi thiếu “Thủ lĩnh” đủ tầm tạo liên kết điểm để thu hút, giữ chân du khách

Gắn kết các khu, điểm tạo thành chuỗi là 1 yếu tố then chốt để thu hút, giữ chân du khách nhằm tạo sự phát triển bền vững cho ngành du lịch, tuy nhiên nhiều chủ điểm, khu du lịch ở Quảng Ngãi thừa nhận đến nay, vị trí “đầu tàu” đảm nhận vai trò này ở tỉnh, vẫn đang còn trống.

Kết quả chưa tương xứng tiềm năng

Thời gian qua, đặc biệt là gần đây từ sự hỗ trợ của cấp ngành của tỉnh và T.Ư, du lịch Quảng Ngãi đã có nhiều khởi sắc, hình thức phát triển đa dạng và phong phú, tạo dấu ấn rõ nét hơn trên bản đồ du lịch ở miền Trung nói riêng và trong nước nói chung.

Một điểm du lịch nghỉ dưỡng ở Quảng Ngãi. Ảnh: C.H

Theo đó không những du lịch biển, đảo như Lý Sơn, huyện Lý Sơn; Mỹ Khê, TP.Quảng Ngãi; Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ…mà du lịch vùng miền núi cũng đã chuyển mình khá mạnh mẽ, với những khu, điểm du lịch đã có "tên tuổi", như Thác Trắng, huyện Minh Long; Suối Chí, huyện Nghĩa Hành.

Cùng với nâng tầm các điểm, khu du lịch đã hình thành trước đó, mô hình du lịch cộng đồng, cũng đã và đang được tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ để phát triển, như Rừng dừa nước Cà Ninh, huyện Bình Sơn và Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi…

Sự nỗ lực của chủ đầu, nhà nước và cộng đồng ở Quảng Ngãi, đã mang lại những kết quả khá "ấn tượng" cho ngành du lịch của tỉnh.

Theo Sở VH-TT&DL, 6 tháng đầu năm 2024, Quảng Ngãi đạt 801.000 lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước và đạt 62% so với kế hoạch 2024.

Trong đó khách quốc tế đạt 15.100 lượt khách, tăng 132% so với cùng kỳ năm trước và đạt 84% so với kế hoạch năm 2024. Doanh thu đạt 720 tỷ, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước và đạt 78% so với kế hoạch năm 2024.

Tuy nhiên kết quả đã đạt được nêu trên của ngành du lịch tỉnh, sẽ còn tăng cao hơn nếu Quảng Ngãi thực hiện được chuỗi liên kết, nhiều chủ điểm và khu du lịch bày tỏ.

Nhiều điểm du lịch cộng đồng ở Quảng Ngãi đã và đang thu hút khách khá đông. Ảnh: C.H

Sự nhìn nhận này của các chủ điểm, khu du lịch ở Quảng Ngãi không sai bởi lẽ, qua tìm hiểu và xác nhận từ đại diện một số cấp, ngành liên quan của tỉnh, hiện việc thu hút khách đến của các khu, điểm du lịch trong tỉnh, đang tồn tại chủ yếu theo hình thức "tự thân vận động", riêng lẻ mà chưa có sự kết nối, gắn kết để tạo thành chuỗi.

Hay nói một cách khác hơn, theo các chủ điểm, khu du lịch ở Quảng Ngãi đó là vị trí "đầu tàu", trong việc kết nối giữa các điểm, khu du lịch của tỉnh, vẫn đang bỏ trống.

Mở hướng đi mới

Điều đáng mừng là thời gian gần đây, sự hạn chế và tồn tại nêu trên không chỉ được các chủ điểm, khu du lịch và nhà đầu tư liên quan trong lĩnh vực này nhìn nhận và từng bước khắc phục, thay đổi.

Các thành viên thuộc Liên minh chuỗi giá trị du lịch Quảng Ngãi. Ảnh: BQN.

Vào đầu tháng 6/2024 vừa qua, một số doanh nghiệp và tổ chức của ngành du lịch tỉnh, đã thành lập Liên minh phát triển du lịch Quảng Ngãi, với 9 thành viên, gồm Doanh nghiệp xã hội - Công ty TNHH MTV Sungco; HTX Du lịch cộng đồng Làng Gò Cỏ; Cocotravel chi nhánh Quảng Ngãi; Công ty CP đặc sản Quảng Tín; HTX Nông nghiệp và du lịch cộng đồng Mỹ Khê; Tổ du lịch cộng đồng bàu Cá Cái; Công ty CP thương mại du lịch Hà - Mỹ Á; Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ vận tải và du lịch Minh Can và Công ty CP Công nghệ KiotViet.

Trong cam kết đã kí, các thành viên tham gia Liên minh sẽ xây dựng mô hình kết nối chuỗi cung ứng và thị trường du lịch cộng đồng mang tính bền vững và hiệu quả, tạo ra lợi ích cho cả cộng đồng địa phương và du khách.

Cụ thể Liên minh phát triển du lịch Quảng Ngãi sẽ tổ chức Tour thử nghiệm, Famtrip kết nối các điểm đến; hỗ trợ xây dựng điểm đến, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ….



Không những tổ chức, cá nhân trực tiếp, mà một số doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan, như cơ sở lưu trú và nghỉ dưỡng ở Quảng Ngãi, cũng đang hướng đến sự liên kết và tạo chuỗi.

Ông Nguyễn Đức Phúc, đại diện CocoLand River Beach Resort & Spa cho biết, trong gần 1 tháng qua đã tìm chọn và triển khai liên kết với điểm bãi tắm biển Nghĩa An, thực hiện hỗ trợ miễn phí về phương tiện cho du khách có nhu cầu, khi đến trú tại CocoLand River Beach Resort & Spa.

Video CocoLand River Beach Resort và Spa Quảng Ngãi đang mở hướng đi mới

Tuy chỉ mới triển khai trong thời gian ngắn và điểm hỗ trợ chỉ mới 1 (bãi tắm biển Nghĩa An), nhưng vị đại diện CocoLand River Beach Resort & Spa xác nhận, lượng khách đến tăng rất nhiều so với trước đó.

Từ kết quả này, cùng với chương trình khuyến mại khác, CocoLand River Beach Resort & Spa sẽ tiếp tục chọn thêm nhiều điểm du lịch khác, để giới thiệu và hỗ trợ cho du khách đến ở, nếu có nhu cầu.