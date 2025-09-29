Sáng 29/9, theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, đã ký thông báo thu hồi đất của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tại dự án xây dựng công trình Văn phòng làm việc và Phòng thí nghiệm Chi nhánh miền Trung, ở phường Cẩm Thành (trước là phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền.Ảnh: ĐX

Tại thông báo này, tổng diện tích đất mà Quảng Ngãi thực hiện thu hồi trên 4.800 m2, được cấp trước đó để xây dựng trụ sở cơ quan.

Vị trí ranh giới khu đất được xác định thuộc thửa đất số 562, tờ bản đồ số 13, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi (cũ), nay là tờ bản đồ số 44, phường Cẩm Thành.

Các trường hợp bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định mới nhất

Lý do thu hồi số diện tích đất trên, trong thông báo đã ký cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ là vi phạm quy định của pháp luật đất đai (được quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024).

Cấp thẩm quyền Quảng Ngãi giao trách nhiệm cho UBND phường Cẩm Thành chỉ đạo phòng, đơn vị chức năng đăng tải Thông báo thu hồi đất trên cổng thông tin điện tử của UBND phường theo quy định.

Sở NN&MT chịu trách nhiệm tổ chức tham mưu thực hiện thu hồi số diện tích đất trên của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 theo quy định pháp luật hiện hành.

Được biết đây không phải là lần đầu tiên, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi thông báo thu hồi đất đã cấp, do đơn vị và tổ chức được cấp vi phạm quy định về đất đai.

Nhiều trường hợp tổ chức, đơn vị được cấp đất bị Quảng Ngãi thu hồi do vi phạm quy định về đất đai.Ảnh minh hoạ CX

Đơn cử vào năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ra quyết định thu hồi 210.000m2 được giao cho 1 doanh nghiệp để đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức cũ (nay là xã Mỏ Cày).

Gần đây vào năm 2024, chính quyền Quảng Ngãi cũng đã ban hành thu hồi gần 810m2 đất đã cho 1 doanh nghiệp thuê, vì vi phạm quy định.