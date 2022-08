Quảng Ngãi: UBND thành phố nói gì về việc trường mầm non 3,3 tỷ xây xong chờ…giáo viên?

Trong văn bản phản hồi tới báo chí và cơ quan chức năng tỉnh, chính quyền TP.Quảng Ngãi khẳng định, đã thực hiện tuyển dụng xong giáo viên cho trường Mầm non (cơ sở 2) Tịnh Ấn Tây. Theo đó năm học 2022-2023 trường sẽ thực hiện đón trẻ vào học.

Sáng 6/8, liên quan đến phản ánh trường Mầm non (cơ sở 2) Tịnh Ấn Tây, TP.Quảng Ngãi xây xong phải đóng cửa vì thiếu giáo viên, PV Etime đã nhận được thông tin phản hồi của chính quyền địa phương này.

Phòng Giáo dục TP.Quảng Ngãi, đơn vị được giao trách nhiệm chỉ đạo phân công giáo viên, vận hành trường Mầm non (cơ sở 2) Tịnh Ấn Tây. Ảnh: Công Hoàng.

Theo thông tin của UBND TP.Quảng Ngãi, sau khi điểm trường Mầm non (cơ sở 2 tại thôn Độc Lập) Tịnh Ấn Tây, được BQL DA TP.Quảng Ngãi (chủ đầu tư), bàn giao cho trường Mầm non Tịnh Ấn Tây vào ngày 6/11/2020.

Tại thời điểm này do bị ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 kéo dài trong 2 năm (2020 – 2021), nên trường mầm non (cơ sở 2) Tịnh Ấn Tây, chưa được đưa vào sử dụng; công tác tuyển dụng giáo viên chưa được triển khai.

Tuy nhiên vào đầu năm 2022, sau khi đã thực hiện xong tuyển dụng giáo viên, đến tháng 4/2022 UBND TP.Quảng Ngãi, đã bổ sung (giáo viên) về các trường Mầm non trên địa bàn thành phố, trong đó có trường Tịnh Ấn Tây (cơ sở 2).

Về phương án sử dụng, UBND TP.Quảng Ngãi cũng đã chỉ đạo Phòng GD thành phố, giao BGH trường Mâm non Tịnh Ấn Tây, thực hiện tuyến sinh trẻ mầm non vào học tại các trường mầm non trên địa bàn TP.Quảng Ngãi, trong năm học 2022 – 2023.

Trường Mầm non (cơ sở 2) Tịnh Ấn Tây. Ảnh: Công Hoàng.

Được biết dù xây xong đã hơn 2 năm nhưng một thời gian dài vừa qua, trường Mầm non (cơ sở 2) Tịnh Ấn Tây, TP.Quảng Ngãi, với tổng vốn đầu tư 3,3 tỷ đồng, vẫn chưa đưa vào sử dụng vì không được bố trí giáo viên, gây nhiều bức xúc và dư luận không hay ở địa phương này.