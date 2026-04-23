Quảng Ninh khởi công nhà máy điện gió đầu tiên

Sự kiện có sự tham dự của ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Đồng thời, lễ khởi công có ông Nguyễn Tuấn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoành Bồ; ông Đặng Thái Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bồ. Cùng với đó là góp mặt của các đại diện Bộ Công Thương, lãnh đạo các địa phương, Liên danh nhà đầu tư và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.



Theo thông tin đầu tư, Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 là dự án điện gió đầu tiên của tỉnh, được triển khai phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án điện gió đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: QN)

Dự án có công suất 200 MW, gồm 32 tua-bin gió sử dụng công nghệ hiện đại, tổng mức đầu tư khoảng 7.300 tỷ đồng. Dự kiến khi đi vào vận hành năm 2028 sẽ cung cấp gần 600 triệu kWh điện sạch mỗi năm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xanh, bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, việc khởi công dự án là dấu mốc quan trọng trong lộ trình chuyển dịch năng lượng từ “nâu” sang “xanh”.

Đồng thời, vị lãnh đạo cũng nhấn mạnh việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời khẳng định quyết tâm của tỉnh trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghệ cao.

Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án trong lễ khởi công sáng 23/4. (Ảnh: QN)

Để dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, tuân thủ nghiêm các quy định về kỹ thuật, môi trường và an toàn lao động. Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công.

Trong quá trình triển khai dự án, phường Hoành Bồ giữ vai trò quan trọng khi là địa bàn triển khai chính, đồng thời chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng.

Đông đảo Nhân dân trên địa bàn bày tỏ sự phấn khởi, niềm tin về các lợi ích dự án đem lại. (Ảnh: QN)

Chính quyền địa phương đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng, góp phần đảm bảo điều kiện để dự án được khởi công đúng kế hoạch.

Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 không chỉ tạo nguồn cung năng lượng sạch mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho khu vực, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển hạ tầng, dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng hiện đại, bền vững.