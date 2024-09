Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI (POF) sở hữu bao nhiêu vốn của Pin Ắc quy miền Nam?

CTCP Pin Ắc quy miền Nam (Pinaco; HoSE: PAC) đã công bố thông tin về việc Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI (POF) không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên của doanh nghiệp này.

Trong ngày 20/9, Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI (POF) được quản lý bởi CTCP Quản lý Quỹ PVI đã bán ra 1,56 triệu cổ phiếu PAC, tương ứng giảm sở hữu từ 6,02% về 2,66% vốn điều lệ.

Trước đó, vào giữa tháng 9, POF cũng bán ra hơn 3,1 triệu cổ phiếu PAC nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Dữ liệu giao dịch của PAC vào ngày 20/9, có 1,56 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với giá trị 62,4 tỷ đồng, tương ứng bình quân mỗi cổ phiếu có giá 40.000 đồng, 'rẻ' hơn 6,8% so với giá đóng cửa cổ phiếu cùng ngày (42.900 đồng).

Cổ phiếu PAC ghi nhận 1,236 triệu đơn vị khớp lệnh giao dịch thỏa thuận trong phiên ngày 24/9. Nguồn: cafef.

Đáng chú ý, trong phiên ngày 24/09, dữ liệu giao dịch thỏa thuận ghi nhận hơn 1,236 triệu cổ phiếu PAC được giao dịch với giá trị là 49,46 tỷ đồng. Số cổ phiếu này bằng với lượng cổ phiếu POF còn nắm giữ sau giao dịch ngày 20/09. Như vậy, không ngoại trừ khả năng, POF đã hoàn tất thoái vốn khỏi PAC trong phiên 24/09.

Cùng thời điểm, Pin Ắc quy Miền Nam đã chốt quyền trả cổ tức còn lại năm 2023, tỷ lệ 10% tiền mặt (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) vào ngày 30/09 tới đây. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 18/10. Với gần 46,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Pin Ắc quy Miền Nam sẽ chi gần 46,5 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Theo Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024, Pin Ắc quy Miền Nam có 3 cổ đông lớn khác, bao gồm: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu 51,43% vốn điều lệ; The Furukawa Barttery Co Ltd., sở hữu 10,54% vốn điều lệ; Quỹ đầu tư cơ hội PVI (POF) sở hữu 12,77% vốn điều lệ.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, Pin Ắc quy Miền Nam lãi trước thuế 83,3 tỷ đồng, lãi sau thuế 62 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 5% so với cùng kỳ năm trước.

Thuyết minh BCTC về chi phí bán hàng cho thấy, 6 tháng năm nay, Pin Ắc quy Miền Nam giảm chủ yếu do tiết giảm 45% chi phí quảng cáo so với cùng kỳ năm trước xuống còn 14,8 tỷ đồng (6 tháng năm 2023 là 27 tỷ đồng) và giảm 46% chi phí bán hàng khác còn 12,3 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí dịch vụ mua ngoài giảm gần 2 tỷ đồng xuống còn 7,8 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh trên, Pin Ắc quy Miền Nam cho biết, doanh thu tiêu thụ 6 tháng đầu năm nay đạt 1.949 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, chi phí bán hàng 6 tháng giảm 17% so với năm trước.

Bên cạnh đó, tỷ lệ giá vốn/doanh thu 6 tháng năm nay giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2023, góp phần làm lợi nhuận 6 tháng năm 2024 cao hơn.

Năm 2024, Pin Ắc quy Miền Nam đặt mục tiêu lãi trước thuế 160 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp này đạt 52% kế hoạch năm đề ra.