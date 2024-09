Bitexco rút lui, ai là chủ thực sự của siêu dự án khu tứ giác Bến Thành?

Tập đoàn Bitexco vừa công bố kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn tại Công ty TNHH Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội. Saigon Glory là chủ dự án The Spirit of Saigon với tổng đầu tư 14.400 tỷ đồng.

Dự án khu khu tứ giác Bến Thành có chủ mới

Tập đoàn Bitexco trước đây là chủ đầu tư dự án The Spirit of Saigon. Vào tháng 7/2018, Bitexco thành lập công ty con là Công ty TNHH Saigon Glory và chuyển nhượng dự án Spirit of Saigon cho pháp nhân này.

Được biết, trước đây, toàn bộ phần vốn góp của Bitexco tại Saigon Glory đã được thế chấp cho Techcombank làm tài sản đảm bảo cho 10 lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng, do Saigon Glory phát hành. Các lô trái phiếu này sẽ đáo hạn từ tháng 6/2025 đến tháng 11/2026, và theo thông báo, việc chuyển nhượng không gây ra bất kỳ rủi ro nào cho người sở hữu trái phiếu.



Dự án Spirit của Công ty Saigon Glory nằm tại vị trí đắc địa ở TP.HCM.

Bitexco cũng cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán lãi và gốc cho 10 lô trái phiếu từ ngày 1/9/2024 đến hết ngày 12/6/2025, bao gồm cả khoản lãi của kỳ hạn ngày 18/6/2025. Sau đó, Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội (Công ty Phương Đông Hà Nội) sẽ tiếp quản và đảm nhận việc thanh toán các khoản gốc và lãi còn lại sau thời điểm này.

Saigon Glory, được thành lập vào tháng 6/2018 là chủ đầu tư của dự án The Spirit of Saigon – một dự án phức hợp quy mô lớn nằm tại khu tứ giác Bến Thành, đối diện chợ Bến Thành (Quận 1, TP HCM). Dự án này nằm trên khu đất rộng 8.600 m² với vị trí đắc địa, tiếp giáp bốn con đường lớn là Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm và Phó Đức Chính.

Dự án The Spirit of Saigon bao gồm hai tòa tháp với chiều cao lần lượt là 46 và 55 tầng, trong đó có 214 căn hộ cao cấp và 250 phòng khách sạn đạt tiêu chuẩn 6 sao. Tổng chi phí phát triển của dự án ước tính lên tới 14.400 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành phần móng vào giai đoạn 2012-2013, dự án đã tạm ngừng thi công. Tuy nhiên, vào giữa năm 2020, quá trình xây dựng đã được tái khởi động và các tầng tháp dần được hoàn thiện. Đây cũng là thời điểm mà Saigon Glory đã tích cực huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu để đảm bảo tiến độ dự án.

Chân dung Công ty Phương Đông Hà Nội

Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội thành lập ngày 23/5/2011, có địa chỉ tại Tầng 10, tòa nhà Pacific Place, 83 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 517 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH Đầu tư và Kinh danh Bất động sản Phương Đông và cá nhân ông Phạm Quốc Nhật góp mỗi bên 50%. Đại diện pháp luật/Tổng giám đốc Công ty là ông Phạm Quốc Nhật (SN 1966).

Sau một tháng thành lập Bất động sản Phương Đông Hà Nội tăng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không thay đổi. Đến tháng 9/2019, tỷ lệ sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phương Đông tăng lên 58,653%, còn ông Phạm Quốc Nhật giảm xuống còn 41,347%.

Tới tháng 3/2024, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phương Đông nhượng toàn bộ vốn sang cho Công ty TNHH Đầu tư Eastern Real. Sau đó, tới tháng 4/2024, ông Phạm Quốc Vượng cũng bán hơn 41% cổ phần cho cá nhân là bà Trần Thị Minh Hiếu. Đồng thời, doanh nghiệp cũng thay đổi người đại diện pháp luật/Tổng giám đốc từ ông Phạm Quốc Vượng sang bà Trần Thị Minh Hiếu.

Về Công ty TNHH Đầu tư Eastern Real thành lập ngày 9/1/2024, địa chỉ Tòa nhà 42 Ngô Quang Huy, phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ ban đầu ở mức 1.522,3 tỷ đồng, trong đó bà Vũ Thị Thu Phương góp 99,999%, còn lại là của ông Hồ Thu. Ông Thu là đại diện pháp luật/Tổng Giám đốc của Công ty.

Tới ngày 13/8/2024, doanh nghiệp thực hiện tăng vốn lên 2.272,3 tỷ đồng, và bà Vũ Thị Phương Thu góp 99,999%, còn lại của Hồ Thu. Đồng thời, Công ty TNHH Đầu tư Eastern Real cũng đổi người đại diện pháp luật/Tổng giám đốc sang bà Vũ Thị Phương Thu (SN 1984).

Đáng chú ý, bà Vũ Thị Phương Thu hiện đang là đại diện kiêm Tổng giám đốc tại Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phương Đông - Doanh nghiệp đã nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội cho Đầu tư Eastern Real. Tại tháng 12/2023, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phương Đông có vốn điều lệ 4.33,5 tỷ đồng, trong đó bà Thu góp 99,999%, ông Hồ Thu góp phần còn lại.

Sau nhiều lần thực hiện thay đổi, tới tháng 6/2024, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phương Đông có vốn điều lệ hơn 2.811 tỷ đồng và bà Vũ Thị Phương Thu đã chuyển 90% vốn điều lệ của mình cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn, còn 10% vốn còn lại do Công ty TNHH môi giới Masterise Agents sở hữu.

Bà Vũ Thị Phương Thu còn là đại diện tại Công ty TNHH Parkland 53. Doanh nghiệp thành lập năm 2015, ở Thủ Đức (quận 2 cũ), với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng và do ông Anthony Raymond Cheng (quốc tịch Canada) làm đại diện pháp luật đời đầu. Tháng 11/2015, Công ty nâng vốn lên hơn 360 tỷ đồng, chủ doanh nghiệp là Công ty Jenvilas Inc (trụ sở ở Hồng Kông). Sau đó chủ doanh nghiệp được đổi sang Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phương Đông. Tuy nhiên, từ tháng 3/2024, chủ doanh nghiệp lại đổi sang Công ty TNHH Đầu tư Eastern Real (doanh nghiệp do bà Thu sở hữu 99,999% vốn đã nói ở trên).

Parkland 53 là chủ đầu tư dự án khu nhà ở và trung tâm thương mại – văn phòng Parkland 53 tại phường An Phú, TP. Thủ Đức; diện tích đất 11,615m2; vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng.