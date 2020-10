Quỹ đầu tư liên quan ông Dominic đăng ký bán gần 33 triệu cổ phiếu ACB

First Burns Investments Limited đã có đăng ký bán ra 32.911.510 cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu từ ngày 09/10/2020 đến ngày 06/11/2020.

Tổ chức First Burns Investments Limited vừa có thông báo về việc đăng ký bán ra 32.911.510 cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB). First Burns Investments Limited là tổ chức có liên quan đến ông Donimic Scriven OBE, thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng ACB.



First Burns Investments Limited sẽ thực hiện bán ra gần 33 triệu cổ phiếu ACB từ ngày 09/10/2020 đến ngày 06/11/2020, theo phương thức giao dịch thoả thuận hoặc khớp lệnh. Hiện First Burns Investments Limited đang nắm giữ 86.416.790 cổ phiếu ACB (tương đương tỷ lệ 4% tổng số cổ phần đang lưu hành của ACB).



Với mức giá hiện tại, ước tính First Burns Investments Limited có thể thu về khoảng 790 tỷ đồng sau đợt bán bớt vốn tại ACB lần này.



Trước đó, Ngân hàng ACB vừa phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 30%; và đang thực hiện các thủ tục để chuyển sàn niêm yết sang HOSE.