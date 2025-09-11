Quy hoạch vùng-Đòn bẩy quan trọng để đưa nông nghiệp Quảng Ngãi có bước tiến lớn trong tương lai

Chiều 11/9, sau buổi khai mạc chính thức diễn ra vào sáng cùng ngày, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã chia thành 16 Tổ để thảo luận các vấn đề liên quan.

Quang cảnh buổi thảo luận tại Tổ 16.Ảnh: CX

Có mặt tại buổi thảo luận ở Tổ 16, PV Dân Việt đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp liên quan trong việc triển khai cho mục tiêu lĩnh vực “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và giảm nghèo bền vững” trong nhiệm kỳ đến.

Làm ruộng kiểu lạ ở Đồng Tháp, nuôi cá đồng trồng lúa mùa nổi, vườn cây lạ ra trĩu quả vàng cản chả kịp

Đại biểu xã Bình Chương cho rằng trong mục tiêu giảm nghèo, cần xem xét và xác định lại đối với những trường hợp do bệnh và tàn tật, tuổi cao, sức yếu…

Những hộ thuộc diện này, theo đại biểu xã Bình Chương thì cần nên đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo, bởi lẽ họ không còn đủ sức khoẻ lao động nên mới nghèo, chứ không phải do thiếu đất, thiếu thiết bị…để sản xuất, dẫn đến nghèo.

Vì vậy nên đưa số hộ này vào diện những gia đình, hộ, đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội.

Đại biểu xã Măng Ri bày tỏ, trong nghị quyết của nhiệm kỳ đến, Măng Ri sẽ được xây dựng trở thành “thủ phủ” của cây dược liệu nói chung và sâm Ngọc Linh nói riêng.

Quy hoạch vùng cũng là 1 nội dung thu hút ý kiến thảo luận, đóng góp nhiều nhất của đại biểu ở Tổ 16 “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và giảm nghèo bền vững”.Ảnh: VT

Tuy nhiên để làm được điều này, thì ngoài phát huy nội lực của địa phương, phần lớn người dân của xã là đồng bào thiểu số nên cấp ngành của tỉnh, cần phải có sự hỗ trợ, đầu tư nhiều hơn về cây con giống, kĩ thuật….

Đầu tư và kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sâu để nâng giá trị cho sản phẩm cây trồng, thay vì chủ yếu là bán thô như hiện nay.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Tổ 16.Ảnh: TL

Bên cạnh đó Măng Ri còn có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái kết hợp với trãi nghiệm về “thủ phủ” sâm Ngọc Linh…nhưng hiện hệ thống giao thông trong nội vùng khá tệ.

Đại biểu xã Long Phụng nêu, phát triển nông nghiệp tiếp tục được xác định là lĩnh vực đóng vai trò quan trọng của kinh tế trong những năm đến.

Thực hiện hoàn thành quy hoạch vùng sẽ là cơ sở quan trọng, để triển khai tái cơ cấu lại ngành, nhằm tạo sự ổn định và tăng giá trị cho nông nghiệp.Ảnh: ST

Tuy nhiên để nông nghiệp phát triển mạnh, tăng giá trị thì Quảng Ngãi cần sớm triển khai thực hiện quy hoạch vùng. Trên cơ sở đó (quy hoạch vùng) các địa phương sẽ xác định được loại cây trồng phù hợp, nếu không thì sẽ rất khó để đạt được mục tiêu mà nghị quyết đã đặt ra.

Cùng với cây, con giống....hỗ trợ kỹ thuật có vai trò quan trọng để giúp người dân phát triển sản xuất.Ảnh: VT

Đồng tình với ý kiến trên, Giám đốc Sở NN và MT Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương nhấn mạnh, thực hiện hoàn thành quy hoạch vùng sẽ là cơ sở quan trọng, để triển khai tái cơ cấu lại ngành, nhằm tạo sự ổn định và tăng giá trị cho nông nghiệp.

Đầu tư và kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sâu để nâng giá trị cho sản phẩm cây trồng, thay vì chủ yếu là bán thô như hiện nay.Ảnh: VT

Tuy nhiên để triển khai và thực hiện hoàn thành (quy hoạch vùng) không phải là chuyện đơn giản và một sớm, hay một chiều là được, mà cần phải xây dựng kế hoạch và đưa ra lộ trình cụ thể.

Và hiện Sở NN&MT đang phối hợp với cấp, ngành liên quan để triển khai việc này, người đứng đầu ngành NN&MT tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm.

Giám đốc Sở NN và MT Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương.Ảnh: CX

Bên cạnh đó để đạt kết quả cao nhất mà mục tiêu trong nhiệm kỳ đến đặt ra, ngành nông nghiệp cũng sẽ nỗ lực để tìm kiếm thị trường mới, tạo sự ổn định cho đầu ra của sản phẩm nông nghiệp.