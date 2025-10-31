Quảng Ngãi lập tổ công tác "đặc biệt" hỗ trợ thúc đẩy tiến độ các dự án quan trọng của tỉnh

Sáng 31/10, theo thông tin PV Etime, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ thúc đẩy tiến độ các dự án quan trọng của tỉnh.

Các dự án mà Quảng Ngãi thành lập Tổ công tác hỗ trợ thúc đẩy tiến độ, gồm dự án có vốn đầu tư trong và ngoài ngân sách có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tổ công tác sẽ làm nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và trực tiếp giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền để kịp thời hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án trong và ngoài ngân sách có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Ảnh: L.Danh

Được giao đảm nhận làm Tổ trưởng là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc; Tổ phó Thường trực là các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Tổ phó là Trưởng BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; Giám đốc Sở Tài chính.

Thành viên là đại diện lãnh đạo 24 cơ quan, sở, ngành của tỉnh Quảng Ngãi

Nhiệm vụ của Tổ công tác là tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và trực tiếp giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền để kịp thời hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án trong và ngoài ngân sách có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Quảng Ngãi xử lý kiến nghị nóng ngay sau cuộc họp để tăng tốc giải ngân

Đối với các nội dung vượt thầm quyền, Tổ công tác có trách nhiệm tổng hợp. tham mưu cho UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Các thành viên Tổ Công tác có trách nhiệm báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất, kiến nghị Tổ trưởng Tổ Công tác các nội dung thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách.

Định kỳ mỗi tháng Tổ Công tác sẽ họp 1 lần vào thứ 4, tuần cuối cùng của tháng và báo cáo kết quả thực hiện thông qua Sở Tài chính (Cơ quan thường trực Tổ Công tác) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Được giao đảm nhận làm Tổ trưởng là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc.Ảnh: ĐX

Trường hợp đột xuất, Tổ trưởng và các Tổ phó Tổ Công tác có quyền triệu tập cuộc họp bất thường để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Được biết mới đây, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã thành lập 2 Tổ công tác thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

Theo đó Tổ công tác số 1, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm làm Tổ trưởng; thực hiện đôn đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông, Dân dụng và Công nghiệp tỉnh

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; chủ đầu tư các dự án ở khu vực phía Tây Quảng Ngãi.

Một dự án lớn đang triển khai tại Quảng Ngãi.Ảnh: L.Danh

Tổ công tác số 2, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng, làm Tổ trưởng; thực hiện đôn đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

BQL dự án các công trình Dân dụng, Công nghiệp tỉnh và chủ đầu tư các dự án ở khu vực phía Đông Quảng Ngãi.

Vào ngày 28/10, Tổ công tác số 2 đã có buổi họp đầu tiên sau khi được thành lập.

Thông tin tại cuộc họp từ Sở Tài chính cho biết, năm 2025 tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Quảng Ngãi được Trung ương giao là 7.984 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 10.544 tỷ đồng.

Đảm nhận làm Tổ phó Thường trực là các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Công Hoàng, Nguyễn Ngọc Sâm, Đỗ Tâm Hiển và Trần Phước Hiền (từ trái sang).Ảnh: XG

Tính đến gần cuối 10/2025, Quảng Ngãi đã giải ngân được khoảng 3.783 tỷ đồng, đạt 48,5% so với kế hoạch vốn Trung ương giao và đạt 36%, so với kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao.

Đối với khu vực phía Đông (tỉnh Quảng Ngãi cũ), tổng kế hoạch vốn năm 2025 giao để thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án là 5.557 tỷ đồng.

Trong đó vốn CTMTQG là 1.214 tỷ đồng, vốn giao cho các chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư công là 4.285 tỷ đồng, còn lại là vốn giao đầu tư phát triển khác.

Tính đến gần cuối tháng 10/2025, các dự án phía Đông đã giải ngân vốn CTMTQG khoảng 642 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch giao, còn lại chưa giải ngân là 616 tỷ đồng.

Tổ Công tác sẽ hỗ trợ thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án trong và ngoài ngân sách có ỷ nghĩa quan trọng cho sự phát triên kinh tế - xã hội của tỉnh

Đối với nguồn vốn giao đầu tư thực hiện các dự án đầu tư công 4.285 tỷ đồng, đã giải ngân 1.570 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch vốn giao.

Trong đó khối các sở, ban, ngành tỉnh là 1.437 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch vốn, khối các địa phương là 134 tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch vốn được giao.