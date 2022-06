Quý I, Ô tô TMT (TMT) báo lãi tăng 226% lên 25,1 tỷ đồng, điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận 2022 tăng 2,4 lần

Công ty CP Ô tô TMT (HoSE: TMT) vừa công bố tình hình kinh doanh quý I/2022 với kết quả khá tươi sáng.

Công ty CP ô tô TMT (HoSE: TMT) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 với doanh thu đạt 1.001 tỷ đồng, tăng thêm 485 tỷ đồng (tương ứng tăng 94%) so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế đạt 25,1 tỷ đồng, tăng 226% so với cùng kỳ. Theo giải trình, lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu do hoạt động sản xuất kinh doanh từ công ty mẹ. Cụ thể, trong kỳ, lợi nhuận công ty mẹ đạt 24,2 tỷ đồng, tăng 201% so với cùng kỳ.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2022 của TMT

Doanh thu hoạt động tài chính trong ky tăng 314% lên 3,5 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 77% lên 29 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ từ 11,5 tỷ đồng về 11,1 tỷ đồng. Lợi nhuận khác cũng tăng mạnh 213,5% lên 163 tỷ đồng.

Tại ĐHCĐ thường niên mới đây, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 3.735 tỷ đồng, tăng 48% và lãi sau thuế 101,1 tỷ đồng, tăng 144%. Tuy nhiên, sau đó, công ty lại điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, theo đó, doanh thu thuần sau khi điều chỉnh sẽ tăng 63% (so với kế hoạch) lên 6.084 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 88% lên 190 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý I/2022, TMT đạt 16,5% doanh thu và 13% lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản của ô tô TMT đạt 2.506 tỷ đồng, giảm gần 20% so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm 35% về 1.309 tỷ đồng, khoản thu ngắn hạn là 638 tỷ tăng 29% lên 638 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm 24% về 2.023 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn giảm 25% về 1.947 tỷ đồng.

Năm 2022, theo điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức, TMT dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ 35%. TMT cũng lên kế hoạch đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng showroom tại 10 tỉnh thành trọng điểm có dung lượng thị trường lớn nhất về xe tải.

TMT cho biết khó khăn của Công ty hiện tại là bị cạnh tranh gay gắt bởi các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề. Dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ bùng phát các đợt giao dịch tiếp theo vẫn còn cao. Đáng chú ý, từ cuối năm 2021, tỷ giá CNY/USD biến động mạnh khiến giá nguyên liệu nhập khẩu tăng. Trong nước, giá sắt thép, giá dầu thô và các nguyên liệu đầu vào cũng có xu hướng tăng dẫn đến giá thành sản xuất tăng.

Kết thúc năm 2021, TMT đạt hơn 2.523 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 777 tỷ đồng, tương đương tăng 44% so với năm trước chủ yếu do áp dụng chính sách bán hàng phù hợp với mức giá bán ưu đãi trên thị trường. Nhờ đó, Công ty có hơn 41 tỷ đồng lợi nhuận ròng, gấp 22,9 lần năm trước.

So với mục tiêu 2021 đạt 81 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, TMT chỉ thực hiện được 66%.

Trên thị trường chứng khoán, tạm đóng cửa phiên giao dịch buổi sáng 2/6, cổ phiếu TMT giao dịch ở giá 24.400 đồng/cp.

Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT), tiền thân là Công ty Vật tư thiết bị Cơ khí Giao thông Vận tải thuộc Cục Cơ khí - Bộ Giao thông Vận tải được thành lập năm 1976. Năm 2006, Công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh thành Công ty Cổ phần. Hoạt động kinh doanh chính của TMT là sản xuất, lắp ráp xe gắn máy và xe ô tô tải các loại. Sản phẩm được phân phối qua hệ thống đại lý độc quyền trên 64 tỉnh thành cả nước