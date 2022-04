Quý I, Thủy sản Cửu Long An Giang lãi 62,6 tỷ, gấp 5,7 lần, cổ phiếu ACL liên tục lập đỉnh lịch sử

Kết thúc quý I/2022, Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL) báo lãi đạt 62,6 tỷ đồng tăng gấp 5,7 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HoSE: ACL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022. Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 325 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó giá vốn bán hàng giảm 25,6% nên lợi nhuận gộp vọt lên 110 tỷ, tăng 3,4 lần so với cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong kỳ đạt 1,9 tỷ tăng 2,8 lần so với cùng kỳ 2021. Đáng chú ý, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 166% và 212% so với cùng kỳ.

Kết thúc quý I/2022, Thủy sản Cửu Long An Giang báo lãi đạt 62,6 tỷ đồng tăng gấp 5,7 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: Báo cáo tài chính của ACL

Năm nay, Thủy sản Cửu Long An Giang đặt mục tiêu với các chỉ tiêu đồng loạt tăng tốc. Cụ thể, doanh thu thuần dự kiến đạt 1.450 tỷ đồng (tăng 20%) và lãi trước thuế đạt 200 tỷ đồng (gấp 4 lần năm trước).

ACL cho biết trong năm 2022, công ty vẫn theo định hướng tập trung nguồn lực vào nuôi trồng và chế biến cá tra xuất khẩu, không đầu tư ngoài ngành. Ngoài ra, công ty dự kiến tăng trưởng về chiều sâu các mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm từ con cá tra với mục tiêu đưa cá tra trở nên quen thuộc với nhiều thị trường hơn nữa.

Đáng chú ý, cùng làn sóng tăng nóng của nhóm doanh nghiệp cá tra trong 2 tháng trở lại đây, giá cổ phiếu ACL cũng "phi nước đại" và chốt phiên 16/4 đứng ở mức 26.000 đồng/cổ phiếu, tăng 46,89% so với hồi đầu năm. Đây cũng là vùng giá cao kỷ lục mà đơn vị thiết lập được từ khi niêm yết (05/09/2007).