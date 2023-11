Quý IV, Thế giới Di động (MWG) dự kiến đóng 200 cửa hàng để tái cấu trúc toàn diện

Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di động (HoSE: MWG) vừa cập nhật kết quả kinh doanh luỹ kế 10 tháng đầu năm. MWG cho biết: Công ty đang lên kế hoạch tái cấu trúc toàn diện.

Theo báo cáo cập nhật tình hình kinh doanh 10 tháng đầu năm 2023 với dấu hiệu doanh thu tiếp tục lao dốc và tiếp tục ngắt quãng chuỗi công bố lợi nhuận, Công ty Cổ phần Thế giới Di động ước tính doanh thu thuần đạt 98.046 tỷ đồng (giảm 14% so với 10 tháng năm 2022) và đã thực hiện được 73% kế hoạch doanh thu (dự kiến đạt 135.000 tỷ đồng).

Doanh thu và cơ cấu doanh thu 10 tháng 2023 (nguồn: MWG)

Riêng tháng 10/2023, Công ty Thế giới Di động ghi nhận doanh thu đạt 11.190 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ ghi nhận doanh thu khoảng 10.900 tỷ đồng).

Xét theo chuỗi cửa hàng, trong 10 tháng đầu năm 2023, chuỗi Thế giới Di động và Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu đạt 70.200 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Riêng tháng 10, doanh thu 2 chuỗi này đạt hơn 7.800 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ nhưng tăng 8% so với tháng 9 liền kề, chủ yếu đến từ đóng góp của sản phẩm Iphone do hiệu ứng của đợt ra mắt sản phẩm mới. Doanh thu online 10 tháng đầu năm đạt gần 13.300 tỷ đồng, giảm 13%.

Về chuỗi Bách Hoá Xanh ghi nhận doanh thu đạt 25.300 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu kênh online tăng trưởng 6%. Tính riêng tháng 10, Bách Hóa Xanh đạt doanh thu hơn 3 nghìn tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân vượt mức 1,7 tỷ đồng/ cửa hàng.

Đây là những tín hiệu tích cực của Thế giới Di động sau khi bốc hơi tới 98% lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm.

Chính vì vậy, Công ty đã đưa ra phương án tái cấu trúc toàn diện nhằm tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó bao gồm cả việc đóng cửa 200 cửa hàng không hoạt động hiệu quả.

Công ty cho biết hiện đã và đang chủ động lên phương án để có thể chống chịu tốt hơn khi đối mặt với những biến động. Cùng với đó là sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi có tín hiệu tích cực.

Công ty cũng đang rà soát hoạt động của toàn bộ các phòng ban chức năng hướng tới vận hành tinh gọn, đảm bảo khả năng tài chính lành mạnh.