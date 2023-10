Thế giới Di động (MWG): Lãi rõng 9 tháng đầu năm 2023 giảm 98%, đạt 77,5 tỷ đồng

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Thế giới Di động ghi nhận doanh thu đạt 86.858,3 tỷ đồng, giảm 15,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 77,5 tỷ đồng, giảm 97,8% so với cùng kỳ.

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với doanh thu đạt 30.287,7 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng ở mức 25.644 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp giảm 37,2% so với cùng kỳ về 4.642,9 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 23,1%, về 15,3%.

Doanh thu tài chính tăng 77,5% lên 619,12 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 2,4% lên 444,91 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 20% xuống 4.278 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng nhẹ lên 341,5 tỷ đồng.

Kết quả quý III/2023, Thế giới Di động báo lãi sau thuế đạt 38,8 tỷ đồng, giảm 95,7% so với cùng kỳ.

BCTC hợp nhất của MWG

Giải trình về kết quả này, Công ty Thế giới Di động cho biết sức mua điện thoại và điện máy nhìn chung vẫn còn yếu và chưa có dấu hiệu hồi phục đáng kể (ngoại trừ một số sản phẩm do yếu tố mùa vụ). Doanh nghiệp thông tin khách hàng vẫn có nhu cầu mua sắm, thay thế sản phẩm hư hỏng nhưng dè dặt, cẩn trọng hơn trong các quyết định chi tiết khi tình hình kinh tế còn nhiều biến động.

Đối với các mặt hàng thực phẩm và tiêu dùng nhanh, dược phẩm, xu hướng tiêu dùng tiết kiệm vẫn diễn ra. Tuy nhiên, do bản chất là hàng thiết yếu nên Công ty Thế giới Di động cho hay các ngành hàng này đang ghi nhận kết quả kinh doanh ổn định.

Riêng chuỗi Bách hóa Xanh, lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lỗ 904,9 tỷ đồng, tổng lỗ lũy kế từ năm 2016 tới nay lên tới 8.299,87 tỷ đồng. Ngoài ra, các đơn vị khác cũng lỗ khi CTCP Bán lẻ An Khang (chuỗi nhà thuốc) lỗ 234,4 tỷ đồng, lũy kế từ năm 2019 tới nay đang lỗ 553 tỷ đồng; MWG (Cambodia) Co., Ltd ghi nhận lỗ 96,8 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lỗ 701,5 tỷ đồng…

Trong năm 2023, Thế giới Di động đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 135.000 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.200 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện trong năm 2022 (giả định sức mua sẽ hồi phục tích cực từ quý III/2023).

Như vậy, sau 9 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 77,5 tỷ đồng, Công ty Thế giới Di động mới hoàn thành 1,8% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của Thế giới Di động đạt 58.644 tỷ đồng, tăng 5% so với thời điểm đầu năm nay. Trong đó, các khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tăng mạnh 53% lên mức 23.252 tỷ đồng, tương đương 40% tổng tài sản. Hàng tồn kho đã giảm 11%, xuống còn 22.853 tỷ đồng.

Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Thế giới Di động đạt 22.925 tỷ đồng, chiếm 39% tổng nguồn vốn. Trong đó, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn với hơn 17.000 tỷ đồng.