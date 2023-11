Thế giới di động (MWG) đạt 11.000 tỷ đồng doanh thu tháng 10/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) vừa công bố doanh thu sơ bộ tháng 10/2023 đạt hơn 11.000 tỷ đồng, tăng gần 1% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về cơ cấu doanh thu, tổng doanh thu hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh trong tháng 10/2023 đạt khoảng 7.600 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với trước đó.



Chuỗi Bách Hoá Xanh mang về hơn 3.000 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 5% so với tháng 9/2023. Đáng chú ý, doanh thu bình quân/cửa hàng/tháng của chuỗi Bách Hoá Xanh đã vượt ngưỡng 1,7 tỷ đồng/cửa hàng.

Chuỗi nhà thuốc An Khang ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu tháng thứ 4 liên tiếp, nâng mức doanh thu/bình quân/cửa hàng/tháng đạt 420 triệu đồng.

Chuỗi cửa hàng mẹ và bé AVAKids cũng ghi nhận tăng trưởng doanh thu tháng thứ 5 liên tiếp, nâng mức doanh thu/bình quân/cửa hàng đạt 1,35 tỷ đồng/cửa hàng.

Đối với chuỗi cửa hàng điện máy EraBlue tại Indonesia, Thế giới Di động cho biết hiện đang có 16 cửa hàng hoạt động, những cửa hàng hoạt động tròn tháng có mức doanh thu bình quân khoảng 4 tỷ đồng/tháng, và đã đạt hoà vốn EBITDA (lợi nhuận trước thuế và lãi vay) ở cấp độ cửa hàng.

Luỹ kế 10 tháng đầu năm, doanh thu Thế Giới Di Động ước đạt 97.858 tỷ đồng, thực hiện được 72% kế hoạch năm đặt ra.

Theo ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT cho rằng kết quả kinh doanh quý IV sẽ khá hơn quý III do có tính mùa vụ (mùa Noel, Tết dương, Tết âm). Tuy nhiên, tính mùa vụ này sẽ có khác biệt so với các năm trước, không thể "bùng nổ" như mọi năm, do còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố.