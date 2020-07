Ra mắt dự án 700 tỷ hiện thực hóa “kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp”

Tổ hợp chăn nuôi an toàn sinh học 4F với tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng tại Thừa Thiên Huế là dự án hiện thực hóa khái niệm “kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp”.

Sáng 18/7, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm tổ chức lễ ra mắt dự án Tổ hợp chăn nuôi an toàn sinh học 4F tại thôn Đông Lái, xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Nguyễn Thanh Vĩnh- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm cho hay, Tổ hợp chăn nuôi an toàn sinh học 4F được xây dựng trên diện tích 15ha với tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng, triển khai theo từng giai đoạn, từng hạng mục. Dự kiến, vào năm 2021 sẽ hoàn thành tổng thể toàn bộ dự án Tổ hợp 4F.

Dự án Tổ hợp chăn nuôi an toàn sinh học 4F (Farm – Food – Feed – Fertilizer) là dự án hiện thực hóa khái niệm "Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp" trong thế kỷ XXI. Đây là công trình độc đáo, tiên tiến nhất lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Tổ hợp gồm các hạng mục đầu tư chủ yếu như nhà máy sản xuất các chế phẩm sinh học với công suất sản xuất trên 50.000 tấn/năm được xây dựng trên diện tích 2,5ha, phục vụ chăn nuôi, trồng trọt hữu cơ, sinh học; nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi hữu cơ (không hóa chất) với công suất thiết kế là 100.000 tấn/năm, diện tích 3,5ha, phục vụ chuỗi chăn nuôi an toàn sinh học, hữu cơ, hiệu quả.

Ngoài ra, dự án còn có trang trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học, hữu cơ. Đây là hạng mục hoàn thành đầu tiên của dự án, với diện tích 2ha, gồm 3 dãy chuồng nuôi, 3.600m2/dãy chuồng. Đến nay, Tập đoàn Quế Lâm đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng trang trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học. Trang trại được xây dựng khang trang, hiện đại, có quy mô nuôi từ 8.000 – 10.000 con lợn thịt và hàng trăm con lợn nái phục vụ việc tái, phát triển đàn cho trang trại lợn của Quế Lâm và các nông hộ liên kết nuôi lợn với Quế Lâm.

Bên cạnh đó, còn có nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh với công suất thiết kế đạt 100.000 tấn/năm được xây dựng trên diện tích 4ha trong khu tổ hợp…

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm, điểm khác biệt cơ bản của mô hình an toàn sinh học, hữu cơ của Tập đoàn so với các mô hình khác được thể hiện ở chỗ, trang trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học, hữu cơ áp dụng công nghệ vi sinh hiện đại nhất trên thế giới trong chăn nuôi an toàn sinh học, hữu cơ và bảo vệ môi trường…

"Một điểm đặc biệt trong mô hình chăn nuôi lợn của Tập đoàn Quế Lâm là tất cả phế phẩm, chất thải trong trang trại đều được thu gom và xử lý để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, phục vụ cho trồng trọt, tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín từ chăn nuôi đến trồng trọt, từ cây đến đất. Như vậy, vừa tăng hiệu quả kinh tế, phòng ngừa dịch bệnh, vừa góp phần giữ gìn môi sinh môi trường trong lành, xanh – sạch", ông Nguyễn Thanh Vĩnh cho hay.

Phát biểu tại lễ ra mắt dự án này, Bộ trưởng Bộ NNPTNN Nguyễn Xuân Cường cho biết: "Việc ra mắt dự án này cực kì có ý nghĩa, mở ra cục diện mới, ai cũng làm được nếu quyết tâm, hộ cũng làm được, doanh nghiệp nhỏ cũng làm được, hợp tác xã cũng làm được…".

Dự án của Tập đoàn Quế Lâm được coi là hiện thực hóa khái niệm “kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp”.

Bộ trưởng Bộ NNPTNN đề nghị, Quế Lâm phải tập trung chỉ đạo làm sao cố gắng các hợp phần sớm hoàn thiện. Các tỉnh, thành nghiên cứu mô hình này về vận dụng vào địa phương, không chỉ con lợn mà các đối tượng sản xuất nông nghiệp khác…

Tại lễ ra mắt dự án cũng đã diễn ra việc ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Quế Lâm với các đối tác và đông đảo đại biểu tiến hành đi tham quan Dự án 4F.