Sài Gòn Viễn Đông (SVT) đặt kế hoạch lợi nhuận 2024 gần như đi ngang

Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (HoSE: SVT) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Cụ thể, SVT lên kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tổng doanh thu dự kiến đạt 98 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 27 tỷ đồng. Công ty dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ 15%.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV

Năm 2023, SVT ghi nhận doanh thu thuần giảm mạnh 57,2% xuống còn hơn 71 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế đạt 26,5 tỷ và 26,1 tỷ đồng; đều tăng 5% so với kết quả thực hiện được năm trước.

Với kết quả kinh doanh trên, SVT đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu dự kiến tăng 38% còn lợi nhuận dự kiến gần như đi ngang so với kết quả thực hiện 2023.

SVT cho biết, năm 2023 doanh thu bán hàng giảm do bị ảnh hưởng và có chiều hướng giảm bởi tác động giá nhập khẩu, tỷ giá ngoại tệ và lãi suất dẫn đến hiệu quả không cao. Tuy nhiên, lợi nhuận tăng nhích nhẹ do quý IV này tăng cao so với cùng kỳ chủ yếu từ hoạt động tài chính ở cả hai lĩnh vực thương mại xuất nhập khẩu giấy và giáo dục còn các quý còn lại trong năm đều ghi nhận sụt giảm.

Tính đến ngày ngày 31/12/2023, tổng tài sản SVT tăng 12% lên mức 236 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn tập trung ở dạng tài sản dài hạn hơn 200 tỷ đồng, chiếm 85%. Khoản tiền và tương đương tiền giảm 57% so đầu kỳ, chỉ còn hơn 2 tỷ đồng và công ty không ghi nhận giá trị hàng tồn kho.

Bên kia bảng cân đối, SVT chỉ có hơn 1 tỷ đồng nợ phải trả và không vay nợ tài chính.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch 21/2, giá cổ phiếu SVT giảm 3,07% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 11.050 đồng/cổ phiếu.