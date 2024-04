Sân bay Điện Biên đã khai thác 900 lượt chuyến bay cất, hạ cánh

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có thống kê về hoạt động tại sân bay Điện Biên trong 4 tháng hoạt động trở lại, đã khai thác 900 lượt chuyến bay cất, hạ cánh với gần 70 nghìn khách

Sau khi được nâng cấp mở rộng sân bay Điện Biên đã có thể khai thác các dòng máy bay cỡ lớn hiện đại Airbus A320, A321. Hiện nay, sân bay Điện Biên đang khai thác với tần suất bay: Hà Nội - Điện Biên 7 chuyến/tuần, TP =.Hồ Chí Minh - Điện Biên 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ 3, 5, 7.



"Sân bay Điện Biên hoạt động đã giúp rút ngắn được thời gian di chuyển, từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân trong khu vực", đại diện ACV cho hay.

Theo đại diện ACV, sau 4 tháng hoạt động trở lại, lượng khách đi và đến Điện Biên đã tăng cao và ổn định. Qua đó, sản lượng Cảng hàng không Điện Biên đã thực hiện từ khi khai thác trở lại đến hết ngày 31/3/2024 là 906 lần chuyến với tổng hành khách lên tới gần 70 nghìn khách. Trong đó khách đi: 34.911 khách; khách đến: 34.989 khách).

Máy bay Vietnam Airlines tại sân bay Điện Biên. Ảnh: ACV

Nhiều hành khách từ các tỉnh Lai Châu, Sơn La cũng di chuyển đến Điện Biên Phủ để bay Hà Nội hoặc TP.Hồ Chí Minh, tạo không khí tấp nập hơn rất nhiều so với trước đây. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và chất lượng dịch vụ được đặt lên hàng đầu.

Trước đó, sân bay Điện Biên được đầu tư các trang thiết bị mới, hiện đại sau khi nâng cấp, mở rộng, như hệ thống sinh trắc học, sử dụng căn cước công dân điện tử cho hành khách đi máy bay; trang thiết bị phục vụ mặt đất, trang thiết bị nhà ga...

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Cảng hàng không Điện Biên đã góp phần tạo nên sự ổn định và được hành khách đánh giá cao kể từ khi sân bay hoạt động trở lại.

Hiện nay, lịch bay mùa hè vừa được hai hãng hàng không có khai thác đường bay đi/đến Điện Biên là Vietnam Airlines và Vietjet Air công bố tăng thêm chuyến bay đã nâng số chuyến bay lên 42 chuyến/tuần.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã chấp thuận cho phép tăng cường các chuyến bay từ TP.Hà Nội đến sân bay Điện Biên.

Vietnam Airlines đã tăng gấp đôi tần suất các chuyến bay đến sân bay Điện Biên nhằm phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2024, hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Các chuyến bay được tăng cường trong giai đoạn từ ngày 06/03/2024 - 30/03/2024, đại diện Vietnam Airlines cho biết, hãng bay này sẽ tăng gấp đôi tần suất bay so với hiện tại, nâng số lượng chuyến bay từ Hà Nội đến sân bay Điện Biên mỗi ngày lên 2 chuyến trong giai đoạn từ 06/03 - 30/03/2024.