Sản lượng chip thực tế tại Trung Quốc khó theo kịp tham vọng của Bắc Kinh

Theo nghiên cứu mới đây của công ty phân tích IC Insights (Mỹ), chip do Trung Quốc sản xuất sẽ chỉ đủ đáp ứng 20,7% nhu cầu thị trường quốc gia trong năm 2024, thấp hơn đáng kể so với mức mục tiêu 70% mà chính phủ Bắc Kinh đặt ra trong sáng kiến Made in China 2025.

Sản lượng ngành chip Trung Quốc không thể theo kịp tham vọng của Bắc Kinh IC Insights cũng dự báo ngành sản xuất chip Trung Quốc sẽ đạt tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm khoảng 17% trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh đầu tư vào ngành khi căng thẳng công nghệ với Mỹ nóng lên. Nhà Trắng trong thời gian qua đã tăng cường đàn áp nguồn cung chip cho các đại gia công nghệ Trung Quốc, đặc biệt là gã khổng lồ viễn thông Huawei. Trong một Bộ quy tắc sản phẩm sản xuất ở nước ngoài mới ban hành, Bộ Thương mại Mỹ thể hiện rõ tham vọng chặn đứng nguồn cung chip toàn cầu của Huawei. Nhìn chung, theo dự báo của IC Insights, giá trị thị trường chip Trung Quốc dự kiến đạt khoảng 208 tỷ USD vào năm 2020. Trong đó, sản lượng chip được sản xuất tại Trung Quốc, bao gồm chip xử lý trung tâm và chip nhớ dự kiến tăng gấp đôi so với năm 2019, đạt khoảng 43 tỷ USD. Con số này chỉ tương đương 20,7% nhu cầu thị trường Trung Quốc và 8,5% nhu cầu thị trường toàn cầu. Liên tiếp bị Mỹ "đàn áp", Huawei vội vã dự trữ chip đủ dùng trong 2 năm

Huawei củng cố quan hệ với Samsung, SK Hynix khi bị Mỹ chặn đứng nguồn cung chip Sáng kiến Made in China 2025 tập trung phát triển 10 ngành công nghệ trọng điểm của Trung Quốc bao gồm hàng không vũ trụ, Robot, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, tin học…). Mục đích của sáng kiến không dừng lại ở việc phát triển 10 ngành trên đến trình độ cao mà còn mong muốn giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài theo hướng tự chủ, tự lực tự cường. Theo tiến trình sáng kiến Made in China 2025 mà chính phủ Trung Quốc công bố, nước này tham vọng sản xuất 70% nhu cầu chip trong nước từ nay đến năm 2024. Tính đến năm 2019, các nhà sản xuất chip bên ngoài Trung Quốc gồm Samsung, Intel và TSMC hiện đang sản xuất hơn 60% chip mạch tích hợp cho thị trường Trung Quốc. Các nhà quan sát nhận định căng thẳng Mỹ - Trung leo thang và sức ép từ Mỹ có thể thúc đẩy Bắc Kinh tăng cường nỗ lực “tự cung tự cấp” ngành sản xuất chip trong nước. Nhất là khi Washington siết chặt nguồn cung chip toàn cầu với Huawei, đặt hãng này trước mối đe dọa lớn trong gián đoạn nguồn cung. Nhưng cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 vô hình chung khiến nền kinh tế Trung Quốc nói chung và ngành công nghiệp chip nói riêng chững lại. Trước tình hình này, các quỹ đầu tư do chính phủ Trung Quốc và chính quyền thành phố Thượng Hải điều hành hồi tháng trước quyết định sẽ bơm vốn 2,25 tỷ USD cho một công ty con thuộc tập đoàn sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc SMIC. Trước đó, SMIC cũng có kế hoạch kêu gọi vốn 25 tỷ NDT thông qua niêm yết trên sàn STAR thuộc Ủy ban Đổi mới Khoa học & Công nghệ (Thượng Hải). Công ty cũng tuyên bố sẽ tăng chi tiêu vốn 30% lên 4,3 tỷ USD để đầu tư cho công tác nghiên cứu và phát triển. Việc tăng vốn sẽ giúp nâng công suất sản xuất hàng tháng của nhà máy lên khoảng 20% từ nay đến cuối năm, theo nhận định của một chuyên gia trong ngành.