Sản xuất 4 triệu tấn than tháng 5, cố gắng không để đứt gãy chuỗi cung ứng đầu vào sản xuất

TKV sẽ tập trung tăng cường công tác pha trộn, chế biến để tăng sản lượng than cung cấp cho thị trường, hoàn thành các chỉ tiêu than nguyên khai sản xuất 4 triệu tấn; than tiêu thụ 4,99 triệu tấn, trong đó tiêu thụ trong nước 4,7 triệu tấn, trong tháng 5 này.

Tháng 5/2022, TKV đặt mục tiêu sản xuất 4 triệu tấn than

Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), tháng 4/2022, Tập đoàn đã khai thác 4,33 triệu tấn than, tăng gần 1 triệu tấn so với bình quân sản lượng kế hoạch năm. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp sản lượng than khai thác của Tập đoàn đạt trên 4 triệu tấn; than tiêu thụ đạt trên 4,5 triệu tấn.

Kết thúc 4 tháng đầu năm, sản lượng than nguyên khai toàn Tập đoàn đạt 14,93 triệu tấn, bằng 38% KHN, tăng 10% so với cùng kỳ; than tiêu thụ 15,68 triệu tấn, đạt 36% KHN và tăng 12% so với năm 2021. Trong đó, than cấp cho điện là 11,7 triệu tấn, đạt 33% KH năm, tăng 2% và tăng 300 ngàn tấn so với cùng kỳ.

Tiền lương bình quân của người lao động đạt 13,8 triệu đồng/người-tháng; Tổng doanh thu 4 tháng ước đạt 47.879 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch năm; Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 5.880 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Về khoáng sản, sản xuất alumin quy đổi 495,6 ngàn tấn, đạt 38% kế hoạch và tăng 6% so với cùng kỳ; đồng tấm sản xuất 10.448 tấn, đạt 35% kế hoạch năm và tăng 133% so với cùng kỳ… Các lĩnh vực sản xuất điện, hoá chất và vật liệu nổ công nghiệp đều hoàn thành trên 34% kế hoạch năm.

Trước nhu cầu than tiêu thụ trong nước vẫn đang ở mức rất cao, nhất là than cho sản xuất điện trong các tháng cao điểm mùa nắng nóng, TKV tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, đồng thời tăng cường công tác pha trộn, chế biến để tăng sản lượng than cung cấp cho thị trường.

TKV sẽ tập trung cao độ cho sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tháng 5/2022 như: Than nguyên khai sản xuất 4 triệu tấn; than tiêu thụ 4,99 triệu tấn, trong đó tiêu thụ trong nước 4,7 triệu tấn. TKV cố gắng không để đứt gãy chuỗi cung ứng đầu vào sản xuất. Đối với khối khoáng sản, TKV sẽ bám sát diễn biến thị trường, xây dựng các phương án linh hoạt để tăng tiêu thụ đồng tấm.