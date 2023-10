Sản xuất bia lon ở Quảng Trị tăng cao nhất trong các sản phẩm công nghiệp

Trong các sản phẩm công nghiệp có chỉ số tăng trưởng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thì bia lon đứng ở vị trí số một.

Ngày 5/10, tin từ Sở Công thương tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 9 tháng năm 2023, sản xuất bia lon trên địa bàn đạt 20.381 nghìn lít, tăng 112,96% so với cùng kỳ năm 2022, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong các sản phẩm công nghiệp.

Lãnh đạo địa phương thăm một nhà máy sản xuất bia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: C.M

Sản xuất gạch khối bằng bê tông đạt 71.024 nghìn viên, tăng 102,03%; điện sản xuất đạt 2.341 triệu Kwh, tăng 29,12%, lần lượt xếp thứ 2 và 3.

Trong khi đó, các sản phẩm như com lê, quần áo, nước máy, tinh bột sắn, đá xây dựng, thuỷ sản chế biến… có chỉ số tăng thấp.

Sản phẩm dăm gỗ, săm, lốp xe máy, xe đạp, gạch xây dựng bằng đất sét nung, phân hoá học, xi măng, tấm lợp bờ rô xi măng, gỗ cưa xẻ… giảm từ 5 đến 31%.

Tính chung chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ước tính tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó động lực tăng trưởng chủ yếu là ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao, trên 24%. Lý do là có thêm dự án điện gió mới đi vào vận hành và các dự án điện vận hành trước đây hoạt động với công suất tốt hơn.

Những dự án điện gió đi vào vận hành đang là động lực tăng trưởng cho tỉnh Quảng Trị, phù hợp với chiến lược, định hướng trở thành trung tâm năng lượng miền Trung của tỉnh. Ảnh: Hoàng Táo.

Tính đến nay, Quảng Trị có 19 dự án điện gió với tổng công suất 713,4MW, 10 thuỷ điện tổng công suất 165,5MW và 3 dự án điện mặt trời tổng công suất 125,4MW đã vận hành thương mại. Ngoài ra, còn 12 dự án điện gió với tổng công suất 454MW và 7 dự án thuỷ điện nhỏ tổng công suất 93MW đang triển khai đầu tư. Những tín hiệu tốt này phù hợp với định hướng trở thành trung tâm năng lượng miền Trung của tỉnh Quảng Trị.

Trái ngược với chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 9 ước đạt 2.570 tỷ đồng, giảm 1,17% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính tổng thể 9 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ vẫn tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước, đạt 72,4% so với kế hoạch năm 2023.

Theo Sở Công thương tỉnh Quảng Trị, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, trong nước có nhiều biến động, khó khăn, toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục thách thức, duy trì sự tăng trưởng.