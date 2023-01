Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (Sanvinest Khánh Hòa) vừa trao 52 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động “Tết yêu thương” của công ty. Trong dịp chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023, ngoài các phần quà tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh, huyện Khánh Vĩnh, công ty còn tham dự các chương trình: Tết yêu thương trên khu vực biên giới biển do Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tổ chức; “Góp Tết giúp bệnh nhân nghèo” do Quỹ Tấm lòng vàng do báo Người lao động tổ chức.

Sanvinest Khánh Hòa trao các phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐL

Bên cạnh đó còn tham gia phiên chợ Tết 0 đồng trong Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết - Quý Mão 2023” do Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức; Tham gia Gian hàng 0 đồng của chương trình Phiên chợ “Tết yêu thương” do Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh tổ chức…

Tại các chương trình này, công ty đều trao hàng trăm phần quà gồm nhu yếu phẩm, các sản phẩm từ yến sào và tiền mặt để người dân có thêm, điều kiện vui Xuân, đón Tết. Tổng trị giá toàn bộ các phần quà trong chương trình “Tết yêu thương” gần 350 triệu đồng.