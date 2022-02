Năm 2021, nợ phải trả SRA giảm mạnh từ 92 tỷ về còn 8 tỷ đồng. Đáng chú ý, gần 81 tỷ đồng nợ vay tài chính đã được SRA trả hết trong năm, điều này giúp doanh nghiệp tiết giảm được gần 7 tỷ đồng chi phí lãi vay trong năm 2021.

CTCP Sara Việt Nam (HNX: SRA) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 với doanh thu thuần đạt 60 tỷ đồng, cao gấp 3,4 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 32 tỷ đồng, cao gấp 8 lần.

Phía SRA cho biết, lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2021 của Công ty tăng so với cùng kỳ năm trước là 28,2 tỷ đồng, tương đương tăng 925%.

Lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước do Công ty mở rộng quy mô và đổi mới phương thức kinh doanh. Doanh thu quý IV/2021 tăng 329% so với quý IV/2020 trong khi tỷ trọng giá vốn/doanh thu của các hàng hóa bán trong kỳ lại giảm. Mặt khác chi phí tài chính giảm do chi phí lãi vay giảm. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ.

Cụ thể hơn, báo cáo tài chính SRA cho thấy, trong kỳ doanh nghiệp không ghi nhận chi phí lãi vay, trong khi cùng kỳ khoản mục này phát sinh gần 3 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2021, SRA ghi nhận 123 tỷ đồng doanh thu, giảm 37% so với cùng kỳ. Song lợi nhuận sau thuế lại cao gấp 2,3 so với cùng kỳ, đạt 61 tỷ đồng.

Ảnh chụp mành hình BCTC doanh nghiệp trong kỳ.

Trong đó, việc tiết giảm giá vốn bán hàng từ 150 tỷ đồng về 55 tỷ đồng và chi phí tài chính từ 16 tỷ đồng về còn 2 tỷ đồng đóng góp phần lớn vào lợi nhuận cuối kỳ của doanh nghiệp trong bối cảnh doanh thu sụt giảm.

Năm 2021, SRA đặt kế hoạch doanh thu 469 tỷ đồng và lãi ròng 135 tỷ đồng. Với kết quả trên, doanh nghiệp chỉ thực hiện được 26% kế hoạch doanh thu và 45% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của SRA 600,5 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm. Phần biến động này đến từ khoản mục trả trước cho người bán ngắn hạn tăng mạnh từ 31 tỷ đồng lên 260 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho tăng nhanh từ ngưỡng 790 triệu đồng lên 28 tỷ đồng, toàn bộ là hàng hóa. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang có 28 tỷ đồng. Đây là số tiền mua sắm tài sản dở dang cho các Công ty bao gồm Công ty cổ phần Phòng khám Healthcare Hậu Giang; Công ty cổ phần Phòng khám Healthcare Sóc Trăng; Công ty cổ phần Phòng khám Tân Triều; Công ty cổ phần Phòng khám Việt Nam - Osaka.

Đồng thời SRA đầu tư 204 tỷ đồng vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ để xây dựng Trung tâm sản nhi thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả SRA giảm mạnh từ 92 tỷ về còn 8 tỷ đồng. Đáng chú ý, gần 81 tỷ đồng nợ vay tài chính đã được SRA trả hết trong năm, điều này giúp doanh nghiệp tiết giảm được gần 7 tỷ đồng chi phí lãi vay trong năm 2021.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/2, cổ phiếu SRA giao dịch ở mức 10.300 đồng/cp, tăng 3% so với phiên giao dịch liền kề.