SARA Việt Nam (SRA): Quý II báo lãi tăng 52% gần 19 tỷ đồng, xuất hiện vay nợ 7 tỷ đồng

Kết quả, quý II/2022, SARA Việt Nam (HNX: SRA) báo lãi 18,7 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ.

Công ty CP SARA Việt Nam (HNX: SRA) đã công bố BCTC quý II/2022 với doanh thu ghi nhận 36,7 tỷ đồng, tăng 52,3% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn tăng 53,6% lên 15,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 21,2 tỷ đồng, tăng 51,3% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính tăng mạnh 200% lên 161,2 triệu đồng, chi phí tài chính tăng 205% lên 468 triệu đồng, trong đó chi phí lãi vay là 212,6 triệu đồng.

Chi phí bán hàng 258,6 triệu đồng, giảm 14% xuống 258,6 triệu đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 86% lên 1,8 tỷ đồng.

Nguồn BCTC quý II/2022 của SRA

Kết quả, quý II/2022, SRA báo lãi 18,7 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Theo giải trình của công ty, lợi nhuận kỳ này tăng do doanh thu, dịch vụ tăng kéo theo lợi nhuận tăng đáng kể so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SRA ghi nhận doanh thu đạt 69,6 tỷ đồng, tăng 63,5% và lãi sau thuế đạt 34,9 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng tài sản của SRA đến cuối tháng 6/2022 tăng 10,3% lên 663,3 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn tăng 7% lên 382 tỷ đồng, trong đó trả trước cho người bán ngắn hạn đạt 266,8 tỷ đồng tăng nhẹ so với đầu năm; hàng tồn kho tăng 64,5% lên 45,7 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 313% lên 32,3 tỷ đồng, trong đó phải trả người bán ngắn hạn tăng 345% lên 17,1 tỷ đồng; phải trả ngắn hạn khác tăng 142%. Đáng chú ý, kỳ này SRA khoản vay nợ ngắn hạn tăng lên hơn 7 tỷ đồng so với đầu năm.

Được thành lập từ năm 2004, Sara Việt Nam niêm yết cổ phiếu SRA từ 18/1/2008. Hiện Công ty có vốn điều lệ xấp xỉ 432 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác…

Đóng cửa phiên ngày 8/2, cổ phiếu SRA tăng kịch trần lên 7.400 đồng/cp.